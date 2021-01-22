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В Беларуси в очередной раз объявили о создании льняного холдинга

В Беларуси планируется создать льняной холдинг. Это предусмотрено основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба концерна "Беллегпром".




В этой пятилетке ставка будет сделана на увеличение глубины переработки льна и кожи - так обозначен резерв роста отрасли легкой промышленности. Также документом предусмотрено, что в легкой промышленности предстоит завершить строительство и ввести новые производственные мощности, внедрить роботизированные программно-аппаратные комплексы, создать в перспективе вертикально-интегрированный льняной холдинг.

Отметим, что планы создать льняной холдинг в Беларуси появились еще десять лет назад. Говорили, что он появится в 2011 году, потом в 2013 и т.д. Но, как видим, планы так и остались планами.
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