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Почувствуйте разницу: самые продаваемые авто на глобальном рынке и в Беларуси

Мировой рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей в 2020 году трагически не совпадает с белорусским топ-20.

Так, если в мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей лидирует Toyota Corolla, продажи которой составили 1,1 млн штук (плюс 8,8%), то в белорусском рейтинге эта машина в топ-20 не попадает. 

Два дилера продали в Беларуси в 2020 году лишь 1090 единиц этой марки. Доля Toyota на белорусском рынке — всего 2%.

Второе место в мировом рейтинге популярных автомобилей прочно держит Toyota RAV4 с продажами 971 тыс. штук (плюс 1,9%).

В тройке лидеров глобального рейтинга — Honda CR-V с продажами 705,6 тыс. машин (минус 13,2%)

В белорусском топ-20 и даже топ-36 эта марка отсутствует.

Volkswagen Tiguan, занимающий пятое место в мировом рейтинге с показателем 607 тыс. штук входит в топ-20 белорусского рейтинга с показателем продаж 793 единицы за 2020 год. 

Сама же марка Volkswagen в отечественном рейтинге традиционно входит в тройку лидеров, на нее пришлось в целом 5,5 тыс. штук продаж, что обеспечило ей 10% белорусского рынка новых легковых авто.

Автомобили Honda Civic, попавшие в пятерку лидеров глобального рейтинга за продажи на уровне 698 тыс. единиц, практически не представлены в нашей стране.

В Беларуси более распространена марка Hyundai с продажами 3,2 тыс. машин и долей рынка 6%. В частности, Hyundai Accent попадает в топ-20 с реализацией 1000 штук.

Между тем Hyundai Tucson замыкает десятку мирового рейтинга с оборотом 462 тыс. единиц.
Источник: officelife
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