Французский завод по производству удобрений появится под Гродно

Конкретная договоренность о том, что французы откроют предприятие в Гродненском районе, была достигнута в октябре 2019 года, когда белорусская делегация посещала французский город Руан, где уже находится один из заводов Tessenderlo Group по производству тиосульфата аммония.





Гродно для размещения нового производства французами был выбран не случайно — основным компонентом для этого удобрения является аммиак, который производится «Гродно Азот».





Тогда же и определились с конкретной локацией под завод — для него выбрали площадку «Гродноинвест» в 4 га, расположенную в Аульсе. Известно, что завод будет построен по аналогичному проекту, что и завод в Руане, однако производить он будет больше продукции — 100 тыс тонн тиосульфата ежегодно против 80 тыс тонн у французов. Известно, что предприятие будет работать круглосуточно.





Производить там будут не только тиосульфат аммония, но и его смесь с карбамидно-аммиачной смесью, которая также является удобрением. Это позволит удовлетворить спрос потребителей в том или ином составе удобрения и обеспечить соответствующую гибкость производства.





Сроки строительства завода не называются, однако проект будущего предприятия в скором времени будет выставлен на общественные обсуждения, которые должны завершиться в феврале. Окончательное решение о начале строительства инвесторы намерены принять в марте-апреле.