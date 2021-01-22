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Биржу лихорадит: на этот раз обвалился российский рубль

Валютная корзина подешевела на 0,26% из-за сильного снижения российской валюты, даже укрепление доллара и евро не смогло этому помешать.

Стоимость корзины валют опустилась до минимума за 32 дня, потеряв 1,70% с начала января.

Курс доллара вырос на 0,0103 BYN до 2,5475 BYN/USD и покинул минимум за 31 день.

Доллар прервал серию из трёх снижений подряд, за время которой он подешевел на 0,0168 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0187 BYN до 3,0986 BYN/EUR, оставив минимум за 34 дня.

Курс российского рубля обвалился на 0,0334 BYN до 3,4261 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 30 дней.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:

курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);
курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);
курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);
корзина валют −0,39%.

Центробанк России

Российский рубль резко девальвировался к доллару и евро на торгах в пятницу на фоне предстоящей "горячей" субботы в РФ.

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра почти на рубль до 74,3615 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра вырос ещё сильнее — на 1,44 рубля до 90,4087 российских рублей и покинул минимум за 37 дней.
Источник: select.by
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