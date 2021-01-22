



Колумнист OL Леонид Фридкин рассказывает о нюансах американского налогового законодательства и сравнивает, какое наказание на самом деле грозит физлицам и компаниям за неуплату налогов в США и Беларуси.





Еще недавно власти обещали декриминализацию в этой сфере, смягчение наказаний и прочие поблажки. Но теперь ветер переменился. Идея скопировать Америку кажется весьма перспективной.





«Никто критиковать не будет — оплот демократии, — заявил Лукашенко. — Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим».





Действительно, в Штатах налоговые преступления относятся к наиболее опасным деяниям в экономической сфере, а соответствующие санкции, собранные в разделе 26 Свода законов США, весьма разнообразны. Впрочем, и все налоговое законодательство, пожалуй, куда сложнее белорусского, а структура ветвей власти и законодательства отличается от нашей еще больше.





БЕШЕНЫЕ СРОКИ





К уголовной ответственности за налоговые преступления в США могут привлекаться не только физические лица, но и юридические. При этом в делах по уклонению от уплаты налогов изучается налоговый статус корпорации, а также индивидуальный статус обвиняемого должностного лица, чтобы установить, в чьих интересах оно действовало.





Ведь если компания уходит от налогов, значит, это нужно конкретным людям, набивающим свои карманы, но руководители в любом случае считаются виновными в преступном заговоре.





В США возможна как гражданско-правовая, так и административная и уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства. По степени тяжести преступления там подразделяются на 2 категории.





Первая группа — мисдиминоры (misdemeanor — менее тяжкие). Здесь виновным признается лицо, которое не уплатило любой исчисленный налог, не подало в установленный срок налоговую декларацию или иной полагающийся отчет.





Максимальный штраф здесь составляет до $25 тыс., возможно и лишение свободы на срок до 1 года.





Частному лицу, которое обманывает своего работодателя, представляя ему намеренно ложную информацию относительно налоговых льгот или намеренно не предоставляя ее, грозит штраф в размере $1 тыс. и (или) лишение свободы сроком до 1 года. Штрафы за отдельные нарушения существенно выше, чем у нас (как, впрочем, и заработки), а некоторые примерно равны.









Вторая группа — фелони (felony — тяжкие). Включает умышленные преступные деяния, направленные на уклонение от уплаты налогов лицом, осознающим противоправность своих действий. Именно по признакам умысла и осознания налоговая оптимизация различается от налогового преступления.





В этом состоит применяемый в США метод «усеченных составов», которого так не хватает в белорусском законодательстве для эффективного применения доктрины «основной цели».





Тот, кто умышленно пытается любым способом уклониться от уплаты или избавиться от налога, предусмотренного Сводом законов США, а также от соответствующего платежа, виновен в совершении фелони. Наказание здесь куда серьезнее.





Например, умышленная попытка любым способом уклониться от уплаты или избавиться от налога грозит штрафом до $100 тыс., в некоторых случаях — до $250 тыс., а также лишением свободы на срок до 5 лет.





За намеренное представление налоговому органу фальшивой декларации или иного содержащего ложную информацию документа, подделку подписей и записей в бухгалтерских регистрах, иные действия, направленные на сокрытие имущества и доходов, — такой же штраф и до 3 лет тюрьмы.





За иные налоговые преступления — вроде незаконного оборота марок, купонов, билетов, алкоголя и табачных изделий — штрафы поменьше, но тюремный срок в основном ограничивается 5 годами.





Исключение — нелегальная торговля оружием: здесь можно сесть и на 10 лет.





Штрафы для корпораций, признанных виновными в подобных нарушениях налогового законодательства, составляют до $500 тыс.





Кроме того, с нарушителя налогового законодательства взимается скрытая от казны сумма налогов, штраф в размере 5% от нее и 50% суммы, которую можно было бы получить, если положить эти деньги в банк по стандартным ставкам. Таким образом, выгода от неуплаты налогов может обернуться весьма серьезными убытками — в 2−3-кратном размере.





Для сравнения: у нас сроки по ст. 243 УК составляют от 3 до 7 лет — в зависимости от суммы ущерба, в России по ст. 199 УК РФ — тоже до 6−7 лет. Плюс взыскание недоплаченных налогов, штрафы и пеня. Так что по части жесткости и бешенства сроков мы с американцами на равных, если не круче.





Кстати, в США налоговиков карают за преступления против налогоплательщиков и бюджета не менее строго. За намеренные нарушения в сборе налогов и начисление их в излишних размерах полагается штраф до $10 тыс. и (или) лишение свободы на срок до 5 лет.





Вымогательство у налогоплательщиков или сговор с другими лицами с целью нанести ущерб США путем подложных подписей и ложных записей в учетных регистрах и иных документах грозит штрафом до $10 тыс. и (или) лишением свободы до 1 года, а разглашение налоговой информации — штрафом до $5 тыс. и (или) лишением свободы до 5 лет.





Весьма интересны обстоятельства, исключающие и смягчающие уголовную ответственность за налоговые преступления в США. Здесь в качестве уважительных причин, способствующих смягчению наказания, могут приниматься незнание закона (если обвиняемый докажет, что в силу различных обстоятельств он не мог и не должен был знать о налоговых обязанностях, а потому не имел сознательного намерения уклониться от уплаты налогов), намерение уплатить налог позднее из-за нехватки средств, добровольное содействие в раскрытии преступления и возмещении ущерба, состояние здоровья, а также… добросовестное исполнение советов юриста или бухгалтера.





Тем за вредные советы мало не покажется, но это — отдельная тема. Смягчает участь уклониста и хорошая репутация.





ГДЕ ЖЕСТЧЕ ПОСАДКА





По данным Службы внутренних доходов США (IRS), американский бюджет за последние 10 лет потерял из-за неуплаты налогов более $3 трлн. Но смотрят на это в Вашингтоне довольно спокойно — судя по количеству «налоговых» дел. К примеру, в прошлом году IRS возбудила 1598 дел, из которых 945 было доведено до уголовного расследования, а 593 человека осуждены.





Впрочем, половина этих дел касалась разнообразных преступлений, имеющих лишь косвенное отношение к налогам. Фактически за уклонение от уплаты налогов в США привлекается к суду немногим более 500 человек в год, реально сажают примерно половину, а средний срок «посадки» — всего 18 месяцев.





Конечно, особо злостные уклонисты получают «на всю катушку», скандалы с VIP-персонами гремят на весь мир. Но чаще всего инцидент исчерпывается расчетом с американской казной.









Для сравнения: в Беларуси по «налоговой» статье 243 УК в 2011 году было осуждено всего 135 человек, в 2018-м — 209, в 2019-м — 155, а в I полугодии 2020-го — 42. С поправкой на масштаб экономик и численность населения американцам с нами и по жесткости опять не тягаться.





ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ





Сравним еще кое-что. Платить налоги никто не любит. Но чем больше государство пытается выжать из бизнеса и граждан, тем меньше у них желания платить.





К примеру, МВФ отметил в США снижение налоговой нагрузки за последние 3 года с 26,78 до 24,3%, а в Беларуси оценивает ее в 37,8%. Правда, наш Минфин уверяет, что нагрузка 25−26% (без учета ФСЗН), но вопрос не только в том, какую долю забирают, а сколько реально денег остается у налогоплательщиков.





А потому, если уж власти так озаботились социальной справедливостью, им полезно поинтересоваться хотя бы системой американских вычетов по подоходному налогу: на иждивенцев и лечение, крупные покупки и учебу, занятия спортом и благотворительность. Если с этим помягче, то и спрашивать пожестче за уклонение будет справедливо. Может, даже проблема «зарплат в конвертах» сама отпадет.





В придачу американцы весьма щепетильно относятся к самому процессу введения налогов. Собственно говоря, именно протест против роста фискальной нагрузки породил эту страну.





Так что, пытаясь заимствовать американский опыт, мы тут же наткнемся на его главный принцип no taxation without representation (нет налогам без представительства), традиции «бостонского чаепития», их последователей из Tea Party movement, 2-ю, 4-ю и 5-ю поправки, а также многие другие вещи, способные наклонить любую вертикаль…