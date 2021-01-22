



11 января 2021 года «Жилстройкомплект» «не исполнил обязательства по выплате процентного дохода по облигациям тридцать шестого выпуска за третий процентный период», говорится в сообщении.





Единственным участником «Жилстройкомплекта» является Илья Волох, который, как ранее сообщалось, покинул Беларусь и осел в Польше, пишет Финдиректор





Эмиссия облигаций 36 выпуска осуществлялась при участии профучастника — ЗАО «Агрокапитал».





В проспекте эмиссии бумаг говорится, что исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией РРБ-банка на сумму 1,52 млн долларов, действующей до 15 марта 2024 года, и залогом 13 зданий в Кобрине на 1 млн долларов. Оценка залога выполнялась частным предприятием «Страховая экспертиза и оценка».





Согласно законодательства, «лица, подписавшие проспект эмиссии, за исключением уполномоченного лица исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, солидарно с эмитентом несут субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной и (или) неполной информации. Исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, уполномоченное лицо которого подписало проспект эмиссии, солидарно с иными лицами, подписавшими проспект эмиссии, несёт субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный инвестору эмитентом вследствие содержащейся в указанном проспекте подтвержденной им недостоверной и (или) неполной информации, говорится в сообщении Минфина.





Жилой комплекс «Грушевский посад» возводится на проспекте Дзержинского в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». В состав комплекса входит 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей.





Около года назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. Застройщик успел возвести только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89%.





Сейчас Мингорисполком отрабатывает с уполномоченными органами несколько вариантов разрешения возникших на объекте проблем.





Тем временем МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Жилстройкомплекта». Силовики не видят в действиях рук одства компании состава преступления.