+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Минфин сообщил о дефолте по облигациям застройщика «Грушевского посада». РРБ-Банк давал гарантию

Министерство финансов Беларуси информирует о неисполнении обязательств по облигациям «Жилстройкомплекта», который возводил печально известный в Минске жилой комплекс «Грушевский посад».


11 января 2021 года «Жилстройкомплект» «не исполнил обязательства по выплате процентного дохода по облигациям тридцать шестого выпуска за третий процентный период», говорится в сообщении.

Единственным участником «Жилстройкомплекта» является Илья Волох, который, как ранее сообщалось, покинул Беларусь и осел в Польше, пишет Финдиректор.

Эмиссия облигаций 36 выпуска осуществлялась при участии профучастника — ЗАО «Агрокапитал».

В  проспекте эмиссии бумаг говорится, что исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией РРБ-банка на сумму 1,52 млн долларов, действующей до 15 марта 2024 года, и залогом 13 зданий в Кобрине на 1 млн долларов. Оценка залога выполнялась частным предприятием «Страховая экспертиза и оценка».

Согласно законодательства, «лица, подписавшие проспект эмиссии, за исключением уполномоченного лица исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, солидарно с эмитентом несут субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной и (или) неполной информации. Исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, уполномоченное лицо которого подписало проспект эмиссии, солидарно с иными лицами, подписавшими проспект эмиссии, несёт субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный инвестору эмитентом вследствие содержащейся в указанном проспекте подтвержденной им недостоверной и (или) неполной информации, говорится в сообщении Минфина.

Жилой комплекс «Грушевский посад» возводится на проспекте Дзержинского в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». В состав комплекса входит 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей.

Около года назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. Застройщик успел возвести только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89%.

Сейчас Мингорисполком отрабатывает с уполномоченными органами несколько вариантов разрешения возникших на объекте проблем.

Тем временем МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Жилстройкомплекта». Силовики не видят в действиях рук одства компании состава преступления.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]