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Министр экономики оценил размер теневой экономики в 12% ВВП

Министр экономики Беларуси Александр Червяков сегодня оценил размер теневой экономики страны в 12% ВВП.

Министр экономики оценил размер теневой экономики в 12% ВВП
«Я сошлюсь на те данные, которые мы неоднократно считали в течение многих лет. По оценкам наших ученых, это порядка 12% ВВП», — сказал Червяков.

Он добавил, что международные организации оценивают долю серого бизнеса в Беларуси в 18%, «где-то рассматривается цифра около 20%». Поэтому, подытожил министр, налоги платить нужно, «это святая обязанность любого бизнеса». И напомнил слова президента о том, что за неуплату налогов будет «жесточайший спрос».

Статистический сборник «Национальные счета Республики Беларусь» позволяет видеть, что удельный вес ненаблюдаемой экономики в валовой добавленной стоимости в нашей стране держится на уровне 12% на протяжении последних лет и на отметке 10% по доле в ВВП.

Ненаблюдаемой считается часть национальной экономики, включающая деятельность по производству, обращению и использованию товаров и услуг, которая не охватывается (не полностью охватывается) государственными статистическими наблюдениями и представляет собой совокупность скрытой, неформальной и незаконной экономической деятельности.

Лидируют по непрозрачности операции с недвижимым имуществом — это 70% в валовой добавленной стоимости и 3,6% ВВП.

Довольно темной в Беларуси считается сфера производства сельского, лесного и рыбного хозяйства. Здесь ненаблюдаемая доля держится на уровне 32% ВДС и 2% ВВП.

В торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов на долю ненаблюдаемой экономики приходится 11% ВДС и 1,1% ВВП.
OL
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