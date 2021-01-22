Нефтепровод "Дружба" / БЕЛТА





Эти нормы согласовали Беларусь и Россия, сообщает TUT.by со ссылкой на свои источники.





Ещё в ноябре 2020-го официальный Минск заявил, что планирует повысить тариф на транзит российской нефти в 2021 году на 24,5%. При этом шли ссылки на недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России, введения экологического налога для операторов "Дружбы" и расходов на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода и резервуарных парков.





Российская компания "Транснефть" (трубопроводная монополия) заявили об экономически необоснованных выпадающих доходах "Гомельтранснефть Дружбы" в 3,5 миллиарда белорусских рублей. Россияне говорили, что уменьшение добычи и транспортировки сырья в России произошло в рамках соглашения ОПЕК+. При этом белорусские НПЗ сами не захотели купить больше российского сырья по трубопроводу "Дружба". При этом Беларусь покупала нефть у других поставщиков, хотя это было и дороже. А увеличение экологического налога (2,5 млрд рублей) россияне назвали неприемлемым, ведь это "связано исключительно с изменением внутреннего законодательства Беларуси".





"Транснефть" отказалась согласовывать тарифы в договорный срок — до 25 декабря. И вопрос об индексации тарифов стали решать ФАС России и МАРТ Беларуси. Они и договорились, что с 1 февраля тарифы повысятся на 6,7% (3,7%, прогнозная инфляция правительства России на 2021 год, плюс 3 процентных пункта).





Кстати, Россия до сих пор не рассчиталась с Беларусью за поставки "грязной нефти" в 2019 году.