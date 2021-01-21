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Минфин: авансовый платеж по транспортному налогу нужно внести до 15 декабря

Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж не позднее 15 декабря. Об этом рассказал представитель Министерства финансов Максим КОНЮШКО.

«Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них – необходимость внести авансовый платеж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 руб., а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач – 20 руб. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами», – поясняет эксперт.

Кроме того, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января по 1 июля 2021 года. «Это необходимо в том числе для приведения соответствующей информационной базы в актуальное состояние. До указанной даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, выбывших из дорожного движения», – добавил представитель Минфина.

Он также обратил внимание на то, что лица, уже ранее заплатившие госпошлину за допуск к дорожному движению, освобождаются от уплаты транспортного налога до истечения срока ее действия, пишет aif.by

Напомним, в Беларуси с 1 января 2021 года вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Уплачиваться он будет без привязки к прохождению техосмотра.
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