Забастовщики заявили в ответ, что не будут вести никаких переговоров с руководством "Беларуськалия".





"Предложение возобновить членов забастовки на работе — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить забастовку. Мы знаем, что восстановленные работники всё равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на "Беларуськалии" никогда не приветствовалось", — цитирует euroradio.fm ТГ-канал стачкома.





Шахтёры подчёркивают, что они начали забастовку, так как не могли мириться с беззаконием в Беларуси. Поэтому речь о прекращении забастовки, по их словам, можно будет вести только после того, как будут выполнены законные требования:





— признать результаты выборов 9 августа 2020 года недействительными;





— прекратить преследование за гражданскую позицию;





— освободить всех политических заключённых и участников мирных протестов;





— начать уголовные дела на сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;





— провести новые честные выборы;





— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.





"Важно сейчас не поддаваться на уступки и подачки преступной власти. У нас одна цель — сменить режим, который нарушает базовые права людей", — констатируют забастовщики.