Правительство приняло госпрограмму "Массовая информация и книгоиздание" на 2021–2025 годы. Но основной упор (в том числе и в финансировании) делают на госСМИ, а не на книгоиздание.





Еврорадио изучило программу и попыталось понять, зачем власти готовы вложить в реализацию этой программы более 1,2 миллиарда (!) рублей.

ГосСМИ против сил зла

"Телевизионные и радиовещательные СМИ, несмотря на развитие сети Интернет, остаются самым массовым средством коммуникации, что позволяет им активно реализовывать государственную информационную политику", — нескромно сообщают авторы госпрограммы.





Напомним: по результатам опроса Pact, информацию о ситуации в стране и мире благодаря ТВ узнают 54% белорусов, с помощью интернета — 50,3%. Впрочем, опрос проводился в 2019-м. Вполне возможно, что со временем (а особенно после начала политического кризиса) ситуация изменилась.





На изменение предпочтений указывают и данные Sociolytics: 54,3% белорусов предпочитают независимые СМИ и только 29,4% — государственные, а остальные 16,3% используют оба источника. На момент опроса (он проходил осенью) 43,3% жителей страны вообще не смотрели госТВ.





Есть во введении в программу ещё один интересный тезис:





"Именно государственные СМИ должны выступить в качестве главного субъекта информационного противодействия деструктивному влиянию в новых информационных средах. Одним из решений данной проблемы становится появление новых государственных сетевых изданий, а также создание дополнительных каналов распространения информации традиционными СМИ".





На это всё власти потратят 1,218 миллиарда рублей за пять лет, причём с каждым годом траты на госпрограмму будут только увеличиваться. Если перевести эту сумму по сегодняшнему курсу доллара — это более $500 миллионов. Деньги нашлись даже с учётом дефицитного бюджета.

Доверяйте, ну пожалуйста!

В госпрограмме указали конкретные цели, которых хотят добиться за эти деньги.





Например, Мининформ теперь в ответе за то, чтобы к 2025 году доверие к госСМИ выросло до 43%. По версии чиновников, в этом году оно составляет 40% — как мы знаем из упомянутого выше опроса, это не совсем так.





Доля национального контента в эфире госТВ должна увеличиться с 30% до 34%. То есть и через пять лет телеканалы планируют на две трети заполнять эфир зарубежными продуктами.





Конечно, деньги пойдут и на помощь редакциям, "укрепление материально-технической базы", а также на онлайн-продвижение и "наращивание активности в социальных сетях и мессенджерах".





Источники финансирования — Мининформ, местные бюджеты, а ещё Управделами президента и (внезапно) Минобороны. Часть денег направит на программу Белтелерадиокомпания — впрочем, она всё равно финансируется из бюджета, поэтому это будут те же бюджетные деньги. И всё это пойдёт на то, чтобы мы начали больше любить БТ.



