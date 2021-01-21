Но так ли это на самом деле? Большое видится издалека, поэтому успехи госуправления промышленностью лучше оценивать на длинных временных отрезках. Myfin.by проанализировал объем производства и финансовые результаты белоруской промышленности за неполные 11 лет, и наглядно показывает их с помощью инфографики. Спойлер – все очень печально.





В это сразу трудно поверить, но объем производства всей белорусской промышленности в долларовом выражении в 2010 был на 17% выше, чем по итогам 2020 года. И выше 2019-го, так что коронакризис можно отмести как фактор внезапного провала. А если учесть инфляцию доллара с 2010 года, то результаты и вовсе станут аховыми.





Если в 2010 промышленность произвела на $56,21 млрд, то в 2020-м в ценах 2010-го года производство составило менее $40 млрд. Падение – более 28%! И 2010 год был еще не самым пиковым по объемам производства. Например, если сравнить с 2011-м (с учетом инфляции доллара), то падение достигнет совсем неприличной цифры в 45,5%.





Инфографика: Myfin.by





Как можно заметить из графика, 2015-2016 годы стали провальными для белорусской промышленности. Не проведя управленческих реформ, она пережила системный кризис и опустилась в медленное стагнирование, которое обостряется с каждыми экономическим или финансовым кризисом в стране.





Параллельно с этим медленно растут и складские запасы, которые уже составляют более половины среднемесячного производства. Данные по складским запасам в 2020 году доступны по состоянию на 1 декабря, и есть подозрения, что по итогам года они станут рекордными для промышленности за последние 5 лет.





А что с деньгами?

Может возникнуть логичное предположение, что производить стали меньше, так как избавились от отстающих и убыточных госпредприятий, и стали зато зарабатывать больше. Но это тоже не так. С финансовой точки зрения все стало в разы хуже. Если с 2010 по 2014 год белорусская промышленность каждый год выходила в плюс, ее чистая прибыль превышала убытки в 3 раза: $18,72 млрд против $6,07 млрд. То в 2015-2020 годах она заканчивала с чистыми убытками почти каждый второй год. За это время чистая прибыль упала до $10,16 млрд, а убытки выросли до $11,21 млрд.





Инфографика: Myfin.by





Всего с 2010 по 2020 (данные по 2020-му только за январь-сентябрь) из бюджета на покрытие убытков госпредприятиям выделено около $13,7 млрд. Это на 25% больше, чем белорусская промышленность заработала за последние 6 лет.





Следует еще учесть, что финансовые результаты 2020 года пока неполные. Статистика доступна за январь-сентябрь прошлого года. А значит, сумма убытков может вырасти еще на несколько миллиардов долларов.











