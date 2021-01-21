На долго ли? Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть

Сейчас идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.





Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, утверждает ведомство.





Напомним, энергоблок был отключен от сети 16 января после срабатывания системы защиты генератора. Причем это уже было не первое отключение с 7 ноября 2020 года - даты официального открытия первого энергоблока. И, судя по всему, не последнее.







