Однако! Белорусский рубль разгромил все валюты на торгах 21 января

Стоимость корзины валют снизилась на 0,06% до минимума за 30 дней, а с начала января уже на 1,44%.





Курс доллара снизился всего на 0,0019 BYN до 2,5372 BYN/USD — минимума за месяц. Доллар непрерывно дешевеет уже третий день на общую сумму 0,0168 BYN.





За последние восемь торговых сессий стоимость американской валюты обвалилась на 0,0426 BYN.





Курс евро упала на 0,0054 BYN до 3,0799 BYN/EUR. Это минимальное значение за 34 дня, а с начала года стоимость евро рухнула уже почти на 9 копеек. Хотя на торгах 5 января 2021 евровалюта обновила исторический максимум.





Курс российского рубля опустился на 0,0021 BYN до 3,4595 BYN/100 RUB.





Предыдущие два дня рубль РФ укреплялся, но за это время его стоимость выросла всего на 0,0088 BYN.





Центробанк России

Российский рубль немного подешевел к доллару, хотя в начале торгов он укреплялся.





Банк России принял решение повысить официальный курс доллара на завтра всего на копейку до 73,3694 российских рублей. Доллар покинул минимум за месяц.





Официальный курс евро на завтра продолжил снижение. Сегодня Центробанк РФ понизил его ещё на 18 копеек до 88,9677 российских рублей — минимума за 37 дней.





Евро впервые с 15 декабря опустился ниже уровня 89,00 RUB/USD.