"Внесите самые жесткие меры за нарушения законодательства по налогообложению, — говорил Лукашенко. — Внесите американские законы, действующие в США. Давайте примем их. Никто критиковать не будет".





Такое предложение возникло не от хорошей жизни — бюджету нужны деньги, поэтому ищутся самые разные источники их поступления. Александр Лукашенко напомнил, что в США "за неуплату налогов... бешеные сроки [заключения]".





"А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", — эмоционально заявил он.





Также Лукашенко сказал, что нужно немедленно сделать более серьезной ответственность за зарплаты в конвертах.