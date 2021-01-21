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За неуплату налогов - расстрел? Лукашенко требует ужесточить налоговое законодательство

Лукашенко выступил за введение в Беларуси более жесткой ответственности за неуплату налогов. Об этом он заявил 21 января на совещании, посвященном вопросам экономики.

"Внесите самые жесткие меры за нарушения законодательства по налогообложению, — говорил Лукашенко. — Внесите американские законы, действующие в США. Давайте примем их. Никто критиковать не будет".

Такое предложение возникло не от хорошей жизни — бюджету нужны деньги, поэтому ищутся самые разные источники их поступления. Александр Лукашенко напомнил, что в США "за неуплату налогов... бешеные сроки [заключения]". 

"А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", — эмоционально заявил он.



Также Лукашенко сказал, что нужно немедленно сделать более серьезной ответственность за зарплаты в конвертах.
Источник: euroradio.fm
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