



Резервы соседних с Беларусью стран, плюс стран Восточной Европы на это отреагировали ростом. Почему это не произошло в Беларуси? Все потому, что падение ЗВР в долларах за 2020 год – это признак самых серьезных проблем. Фактически, экономика страны проедает запасы на "черный день".





Понять, почему это произошло, можно из заявлений премьера Романа Головченко. Он хоть и говорил о «восстановлении» экономики Беларуси, но честно рассказал, как она упала и стала зарабатывать меньше денег.





В 2020 году, упал экспорт грузовых автомобилей, прежде всего БЕЛАЗов. А в сентябре снизились поставки на экспорт тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей. Ещё премьер посетовал в ноябре 2020 года, что в стране выросла доля убыточных предприятий и снизилась чистая прибыль по сравнению с 2019 годом.





В свою очередь, министр финансов Юрий Селиверстов рассказал осенью, что в бюджет по итогам 2020 года недопоступит около 2,5-3 млрд рублевых доходов.





За 2020 год среди стран СНГ и Восточной Европы ЗВР упали только у Беларуси и Армении. Последняя вела войну с Азербайджаном. Власти Беларуси — с протестующими. Но в Армении ЗВР снизились всего на 8,3%.





Не очень быстро выросли золото-валютные запасы в странах, зависящих от экспорта нефтепродуктов. В 2020 году цены на нефть сильно снижались. В этом и причина.





Зато страны, которые от нефти и газа не зависят, нарастили свои запасы.









«ЗВР Болгарии достигли в долларах исторически рекордного размера. Это же касается и Польши, где ЗВР приросли за год сразу на $26 млрд, превысив $154 млрд: такого никогда там не было. ЗВР Румынии в конце 2020-го стали наибольшими за 7 лет», — пишут аналитики Инфобанка. А вот быстрее всего в СНГ ЗВР росли у Молдовы (+23%).





В Беларуси, по итогам 2020 года резервы составили $7,469 млрд. При этом, как и во всех странах, ЗВР страны распределены между валютами, драгметаллами и ценными бумагами.





Удельный вес золота в белорусских резервах – 40,4% ($3,042 млрд). Остаток в $4,427 млрд хранится в иностранной валюте ($2,961 млрд), $536 млн в SDR (специальные права заимствования Международного валютного фонда) и других средствах.





Таким образом, «живых» денег в ЗВР Беларуси осталось не так уж и много. Пополнять запасы в 2021 году практически негде. А быстрая продажа золота может вызвать падение его цены на мировых рынках, и тогда ЗВР начнут таять еще быстрее.









А сколько должно быть ЗВР?

У всех стран есть или они хотят, чтобы были ЗВР. Золото-валютные резервы нужны для действий в ситуации экстренной необходимости, когда все остальные варианты не оказывают нужного действия. Это и сдерживание девальвации, и выплаты долгов.





Фактически, для Беларуси ЗВР — это гарантия, что страна сможет обслуживать свой внешний долг по кредитам. А еще, что у властей будут деньги, чтобы не допустить обвальной девальвации рубля. Если на рынке начнется паника и скупка валюты, то Нацбанк сможет погасить спрос за счет продажи валюты из золото-валютных резервов. Собственно, это он и делал в 2020 году в некоторые месяцы.





Ранее руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал в интервью Onliner, что падение золото-валютных резервов (ЗВР) страны может привести к дефолту и девальвации.





«Многие люди, которые имеют безотзывные вклады, очень об этом жалеют и ждут срока, чтобы их забрать. Если ситуация будет продолжаться, люди будут снимать депозиты, переводить их в доллары и прятать под подушку, если компании будут по-прежнему активно скупать валюту, если темпы падения ЗВР сохранятся, то где-то в ноябре—декабре резервы иссякнут и станет вопрос о девальвации и дефолте», — заявил эксперт.





По словам Владимира Ковалкина, дефолта и девальвации нельзя будет избежать, если ЗВР упадут до отметки 3 млрд. долларов. Как мы уже знаем, резервы не иссякли, но приблизились к нижней границе. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.





Ранее сообщилось, что Лукашенко заявил 27 августа на совещании по развитию важнейших организаций Минпрома, что 3 месяца назад Нацбанк вернул все золото-валютные резервы в страну. «У нас до грамма золота возвращено в страну», — похвалился Лукашенко, не уточнив, где до этого были ЗВР.