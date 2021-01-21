Завтра твоей страны » вспоминает историю ее появления и судьбу других компаний, некогда объединенных в рамках одной из самых мощных финансово-промышленных групп современной Беларуси.





Производство по делу о банкротстве головной компании группы было возбуждено в июле 2020 года по заявлению самого «Трайпла».





В октябре 2020 года Экономический суд г. Минска открыл в отношении должника конкурсное производство. Как было отмечено, на тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял 182,3 млн. рублей при балансовой стоимости активов 175,1 млн. рублей и что самое главное, «принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена».





Компания «Трайпл» появилась в белорусской истории в 1992 году. Сначала она развивалась как торговая структура, в последние двадцать лет – как один из крупнейших в стране девелоперских бизнесов, выполнявший функции и заказчика, и строителя.





«Трайпл» имеет несколько подразделений, среди которых горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», коттеджный поселок «Логожеск» и сельскохозяйственное предприятие «Трайпл-Агро».





За всю историю «Трайпла» среди его учредителей фигурировало семь физических лиц:





в 1990-х и 2000-х — Виктор Герасимук и Валентина Сидорова,





в 1990-х и 2010-х – Юрий Чиж и Владимир Япринцев,





в 2000-х – Владимир Сидоров,





в 2010-х – россияне Михаил Мамиашвили и Иосиф Аксентьев.





В настоящее время Юрию Чижу принадлежит 65% «Трайпла», остальная доля распределена между Мамиашвили и Аксентьевым.





В группе компаний, которые контролировались в этот период «Трайплом» и его владельцами, побывали несколько десятков структур, работающих и работавших почти во всех секторах национальной экономики, за исключением, наверное, IT.





Журналисты выделили 12 самых известных компаний «трайпловской» империи, в которой на пике работало свыше 10 тысяч человек, и посмотрели, что с ними стало.





Футбольный клуб «Динамо-Минск» (перешел к новому собственнику)

ФК «Динамо-Минск» был зарегистрирован в 1998 году, а с 1999 года стал любимой «игрушкой» Юрия Чижа. Это случилось с подачи властей, по их же инициативе бизнесмен лишился этого актива.





В 2019 году суд признал недействительной произошедшую 20 лет назад передачу акций клуба структурам Чижа.





Сейчас «ФК «Динамо-Минск» принадлежит его прародителю – Белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».





«Трайпл-техно» (ликвидирована)

Один из первых проектов Юрия Чижа и его партнеров, ведущий свою историю с 2000 года, в 2000-х достаточно успешно занимался производством стеклопакетов.





Выросшая конкуренция заставила пойти на реорганизация – в 2012 году «Трайпл-техно» объединился с одним из конкурентов в «Минский дом окон». Однако вскоре его владельцы, включая «Трайпл», вышли из этого бизнеса, который закончился в 2015 году процедурой банкротства, а в 2020 году – и ликвидацией.





«Раковский бровар» (действует)

Первый актив Юрия Чижа в ресторанной сфере как юрлицо появился в 1997 году.





На пике он управлял кроме одноименного ресторана целой сетью из заведений в разнообразных направлениях общепита. Почти все они, за исключением «Раковского бровара» и «Золотого гребешка», уже закрыты.





«Трайплэнерго» (перешла к Олексину)

В 2001 году растущее влияние Юрия Чижа позволило ему войти в «святая святых» – на топливный рынок.





Вместе с Алексеем Олексиным он зарегистрировал компанию «Трайплэнерго», которая на многие годы стала одним из крупнейших поставщиков давальческой нефти на переработку в Беларуси.





Но в 2012 году пути партнеров разошлись. В результате раздела активов эту компанию прибрал к своим руках Олексин. Она была переименована в «Энерго-Оил» и стала одним из ключевых его активов.





«КварцМелПром» (в процессе ликвидации)

Эта бизнес-единица появилась в структуре группы «Трайпл» в 2004 году, но ее активная деятельность началась с заключения в 2012 году инвестдоговора с государством на освоение Хотиславского месторождения силикатных песков и мела под Малоритой.





Юрий Чиж и его партнеры вложили деньги в организацию на базе месторождения нескольких производств стройматериалов и наладили их дистрибуцию в Беларуси и странах ближнего и дальнего зарубежья.





Но компания не сумела возвратить кредиты и в 2020 году подала заявление о признании банкротом. С прошлого года «КварцМелПром» по решению суда находится в процессе ликвидации.





Березовский комбинат строительных материалов (в процессе санации)

В 2007 году «Трайпл» стал владельцем Березовского комбината силикатных изделий, который стал одним из источников материалов для собственных строительных проектов группы и для экспорта.





На протяжении всего периода хозяйствования «Трайпла» на Березовском КСИ предприятие было убыточным. В 2019 году комбинат подал заявление о банкротстве. В 2020 году он был признан банкротом с необходимостью проведения санации.





«Простор-Трейд» (в процессе ликвидации)

Компания была создана в 2008 году для управления и развития розничной сети супермаркетов ProStore.





В 2016 году у нее возникли проблемы по расчетам с поставщиками, ресурсы на которые удалось найти в рамках сделок возвратного лизинга с несколькими банками. Тогда «Простор-Трейд» сменил вид деятельности — стал оператором недвижимости.





Но не смог возвратить деньги, лишился прав управления торговыми центрами и подал заявление в суд о признании своей экономической несостоятельности. Это случилось в 2019 году. С того же года компания находится в ликвидации.





«ТрайплФарм» (действует)

В процессе диверсификации бизнеса у Юрия Чижа и его партнеров нашлись свободные ресурсы на строительство фармацевтического завода.





В 2008 году в Логойске появилась компания «ТрайплФарм», а в 2010 году она запустила производство. Ее специализацией являются антибиотики. «ТрайплФарм» входит в топ-5 крупнейших фармацевтических производителей страны в госпитальном сегменте.





«Трайпл-Велес» (перешел к Олексину)

В 2008 году «Трайпл» стал собственником нового актива – купил у государства Молодечненский мясокомбинат. Чтобы упростить работу по модернизации этого производства, тогда по указу Лукашенко расширили зону действия СЭЗ «Минск».





В начале 2010-х при разделе активов между Юрием Чижом и Алексеем Олексиным «Трайпл-Велес» приглянулся последнему, который получил его и переименовал в «Велес-Мит».





«НефтеХимТрейдинг» (действует)

На пике своего расцвета основной владелец группы «Трайпл» захотел сказать веское слово в топливной рознице. И начал создавать сеть АЗС «Трайпл» под эгидой появившейся в 2008 году компании «НефтеХимТрейдинг».





Ей принадлежит сегодня менее десяти АЗС в Минске и регионах Беларуси.





«Элит Эстейт» (перешла к новому собственнику)

Компания, появившаяся в 2009 году, должна была строить самый значимый в портфолио «Трайпла» объект коммерческой недвижимости – здание под гостиницу возле Белгосцирка.





Но сначала от Юрия Чижа ушел его российский партнер, потом перестало хватать денег, и в итоге стройка была заморожена с огромными долгами перед банками.





В итоге, погасив часть этих долгов, за символические 1,99 рубля стопроцентной доли «Элит Эстейт» с ее незавершенкой в 2017 году приобрел российский Сбербанк.





«Данпрод» (действует)

Главный проект, который успел реализовать «Трайпл» в сельском хозяйстве, это строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по производству беконной свинины в Воложинском районе «Данпрод».





Предприятие было зарегистрировано в 2011 году, первая его очередь начала работать в 2014 году.