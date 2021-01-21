Белорусских гастарбайтеров стало меньше
Начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник рассказала, сколько граждан нашей страны выехали работать заграницу на основании трудовых договоров, которые зарегистрировало ее организация.
Так, за январь – декабрь 2020 выехали 1950 граждан Беларуси – почти в 2 раза меньше, чем в 2019 году. Тогда на работу за пределами страны выехали 3541 белорус. Куда едут наши соотечественники?
– В Россию — 328 человек. В Литву — 826, Польшу — 440, Чехию — 179, Финляндию и Корею — по 38, США — 36, Остальные направились в Арабские Эмираты, Японию, Китай, Эстонию, Катар, Германию, Словакию и другие государства. Что касается распределения по специальностям, то здесь картина изменилась мало. По-прежнему основная часть (95 %) трудоустроилась по рабочим профессиям, примерно 3 % заняли вакансии в сфере обслуживания и торговли, 2 % — в сельском хозяйстве, 1 % — приняты на должности руководителей. Столько же составили квалифицированные работники и специалисты, – приводят слова чиновницы «Минск Новости».
10:24 21/01/2021
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