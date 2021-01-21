По данным Национального банка РБ, величина наличных денег в обороте за год выросла на 415,7 млн. рублей и достигла 4 124 млн. рублей.





В декабре она выросла по сравнению с ноябрем на 108,8 млн. рублей. Впрочем, в 2019 году прирост данного параметра за год был почти в 2 раза выше и составлял 716,7 млн. рублей. Но в 2019 году произошел значительный рост заработной платы населения, а также рублевых вкладов населения в банках.





А в 2020 году жители Беларуси свои средства из банков активно забирали. В частности, переводные депозиты населения, то есть, в основном, деньги на банковских карточках, сократились на 184,9 млн. рублей — до 2 845,6 млн. рублей. При этом в декабре они увеличились по сравнению с ноябрем на 204,9 млн. рублей.





А величина срочных рублевых вкладов населения за прошлый год снизилась на 598,8 млн. рублей (до 4 532,6 млн. рублей), хотя в декабре она сократилась всего на 2,4 млн. рублей. Таким образом, ситуация с рублевыми вкладами физических лиц постепенно нормализуется, на что наверняка влияет рост ставок по рублевым вкладам в коммерческих банках.





Юридические лица в декабре хорошо заработали на праздничных распродажах, и их переводные вклады в белорусских коммерческих банках (без учета Банка развития) выросли за месяц на 313,9 млн. рублей (до 3 313,7 млн. рублей), а срочные депозиты — на 455,1 млн. рублей (до 4 648,2 млн. рублей). Но в декабре 2019 года прирост указанных выше депозитов был почти в 2 раза больше.





Несмотря на увеличение в конце года, в целом за 2020 год рублевые переводные депозиты белорусских предприятий сократились на 222,4 млн. рублей, а срочные вклады — на 98,5 млн. рублей.





Стоимость ценных бумаг, выпущенных белорусскими банками в национальной валюте и находящихся вне банковского оборота, в декабре сократилась по сравнению с ноябрем на 101,7 млн. рублей — до 1 352,1 млн. рублей. За год она снизилась на 18,3 млн. рублей.





В результате рублевая денежная масса (М2*) в РБ за год снизилась на 707,1 млн. рублей, хотя в декабре она увеличилась на 978,6 млн. рублей.





А широкая денежная масса (М3), в которую кроме рублевой части входят и валютные средства, в декабре увеличилась на 1 455,5 млн. рублей, а за год — на 2 291 млн. рублей — до 50 800,7 млн. рублей.