Приток нефтедолларов в Россию рухнул до уровня 2005 года

Объем валютной выручки, которая поступила в страну от экспорта углеводородов, обвалился на 38% и стал минимальным с 2005 года - 238,9 млрд долларов, следует из статистики по платежному балансу, опубликованной ЦБ РФ, передает finanz.ru





Пандемия, уронившая цены и спрос на углеводороды, обошлась экономике в 90,2 млрд долларов - такую сумму ключевые сырьевые экспортеры недополучили по сравнению с 2019 годом.





Доходы от продажи нефти рухнули на 41%, до 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов принес на треть меньше, чем годом ранее - 44,4 млрд долларов.





Экспортная выручка «Газпрома» сжалась на 40% и стала минимальной за 16 лет - 25,1 млрд долларов.





Физические объемы вывоза нефти и газа просели лишь на 7,4%, несмотря на сделку ОПЕК+, однако средняя цена экспорта рухнула почти на треть, оценивают аналитики Райффайзенбанка на основе статистики ФТС.





Общий объем экспортных доходов экономики упал на 22%, до 329,5 млрд долларов и стал минимальным с 2016 года.





Залатать торговый баланс, как во времена Иосифа Сталина, помогли золото и зерно. Сельхозэкспорт вырос на 15% в физических объемах и 4% - в денежных.





Вывоз золота взлетел в 5 раз после того, как ЦБ прекратил скупку драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии на экспорт, де-факто открывая дорогу к экспорту почти всего золота, что добывается в стране.





Взлет котировок золота до исторических максимумов увеличил доходы от его экспорта в 6 раз, до 12,5 млрд долларов (по данным январь-сентябрь), оценивают аналитики Института Гайдара и РАНХиГС.





Несмотря на обвал экспортных доходов, сократить импорт на сопоставимую величину не удалось: он просел лишь на 5,5%, до 240,1 млрд долларов.





В результате профицит торгового баланса сжался с 165,3 до 89,4 млрд долларов, а чистый приток валюты в страну - вдвое. Сальдо платежного баланса (разницу между основными валютными потоками в страну и из нее) ЦБ оценил в 32,5 млрд долларов.









Этой суммы не хватило, чтобы оплатить весь отток частного капитала, который ускорился в 2,2 раза и достиг 47,8 млрд долларов. Разницу - около 14 млрд долларов - покрыл ЦБ РФ, распродавая валюту из резервов.





Именно этот фактор - значительный чистый вывоз валюты частным сектором - стал причиной слабости рубля относительно валют-аналогов, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.





За 2020 год курс доллара подскочил на 21%, а евро на 33%, что позволило рублю войти топ слабейших валют EM (после аргентинского песо, бразильского реала и турецкой лиры).





Одновременно остановился приток в Россию прямых иностранных инвестиций. За год зарубежный бизнес вложил в реальный сектор РФ лишь 1,4 млрд долларов - минимум с 1994 года и в 20 раз меньше, чем год назад.





«Частично это можно объяснить исключительными условиями в мире в прошлом году, но прогноз на 2021 год также выглядит нерадужно», - отмечает Долгин.





«В 2021 года перспективы восстановления российского экспорта во многом будут зависеть от степени выхода мировой экономики из ситуации пандемии», - говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В реальном выражении экспортные валютные доходы экономики покажут околонулевые темпы роста из-за сделки ОПЕК+ и ограничения на авиаперевозки в мире, считает он.





В начале года баланс валютных потоков будет благоволить рублю и может привести к его укреплению до 71-72 за доллар, считает Долгин.





Однако «риски нарастают» из-за слабого притока инвесторов в госдолг и значительного вывоза капитала частным сектором, продолжает он: во второй половине 2021 года это может ослабить рубль до 73-75 за доллар.