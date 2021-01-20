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Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

Пекин вводит санкции против Майка Помпео, занимавшего пост госсекретаря в прежней администрации США, и еще 27 американцев за попытки нарушить суверенитет Китая, сообщается на сайте МИД КНР.

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", - цитирует interfax.by сообщение МИД КНР.

Кроме Помпео под санкции Китая попали другие видные чиновники из администрации экс-президента США Дональда Трампа, в том числе - его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.
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