Ермольчик на «Гомсельмаш» пришел в 2011 году еще студентом БелГУТа, а через шесть лет уже стал ведущим инженером.





Несколько лет назад он инициировал проект по созданию первого в мире комбайна Gs4118k, работающего на компримированном природном газе, и позже реализовывал идею. Об этом, кстати, много рассказывали в СМИ, изобретение должно было привести к 60-процентной экономии при уборке зерновых.





Все эти годы, говорят коллеги, специалист был в числе лучших на предприятии. И даже «висел» на Доске почета.





— Он был одним из лучших специалистов, все годы — только благодарности, даже на Доске почета предприятия «висел» как лучший сотрудник. Ему предлагали временный перевод подсобным рабочим в корпус сварки и окраски, он не согласился — и его уволили. Неофициально — за гражданскую позицию, — передает слова коллег TUT.BY.





Журналисты попытались взять комментарий у гомельчанина, но он пока не готов откровенничать.





— Говорят, причина в гражданской позиции, которую вы высказывали после 9 августа?





— Моя гражданская позиция в том, что я не нарушаю закон, не подписываю незаконные документы и так далее. Возможно, что-то из того, что я отказался подписать, повлияло на решение руководства, — ответил он.





Подтверждение словам коллег можно найти в Instagram Ермольчика. Там размещено фото трудовой со всеми отмеченными поощрениями и благодарностями. Последняя запись от 4 января — «Уволен по статье 42 п. 6. ТК за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».





«Вот и закончился мой труд на великом государственном предприятии „Гомсельмаш“. Рад, что смог сделать что-то полезное для страны #Gs4118k . Уверен, что уникальный опыт, полученный на заводе, позволит мне расти дальше и создавать больше», — так подписал этот пост гомельчанин.





Полистав страничку Instagram уволенного специалиста, можно понять, что работой Ермольчик был по-настоящему вдохновлен и относился к ней со всей душой.





Это подтверждают и его друзья, которые среди прочих оставляют вот такие комментарии в соцсети (орфографию и пунктуацию приводим без изменений):





«Динозавр инженерии!!!! Теперь завод остановится в развитии лет на 50!!!!»





«Черт, я был уверен что ты ещё повоюешь с ними и это произойдет чуть позже. В любом случае поздравляю! Адекватные конторы теперь должны выстроиться к тебе в очередь»





«Уму непостижимо. На тебе половина завода держалась»





«Теперь можно сказать, что гомсельмаш не жыве!»





А вот как прокомментировало руководство Ермольчика его увольнение:





— Да, Глеб Викторович — работник перспективный и грамотный, и мы его всячески поддерживали и создавали ему все условия для работы. Например, размер его персональной надбавки [к окладу] был установлен в размере 280%, — сказал журналистам заместитель гендиректора по идеологии, кадрам и социальным вопросам предприятия Александр Конопацкий.





По словам администрации, инженер был уволен за «систематические нарушения правил внутреннего трудового распорядка и правил внутриобъектового пропускного режима».





— Никаких политических мотивов здесь искать не стоит. У нас 12 300 человек на предприятии трудится, есть работники с разными точками зрения — и если их позиция не влияет на работоспособность коллектива и на выполнение поставленных задач, то люди работают, — заявил Конопацкий.





Это не первое громкое увольнение с «Гомсельмаша».





Ранее, напомним, на предприятии требовали уволиться по «соглашению сторон», но потом просто не продлили контракт заведующему отделом международного сотрудничества и сопровождения сторонних заказов в НТЦ комбайностроения Юрию Громыко.





Мужчина принял участие в президентской кампании этого года — стал членом инициативной группы кандидата Виктора Бабарико, что и стало, в чем уверен гомельчанин, причиной непродления его контракта.