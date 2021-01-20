Статистику по экспорту калийных удобрений в натуральном выражении Белстат с середины прошлого года не публикует.





Между тем, в материалах приводится географическая структура экспортных продаж белорусского хлоркалия, они свидетельствуют о падении продаж на основных для Беларуси рынках - Индии, Китая, Бразилии. Одновременно по ряду других направлений экспорт вырос.





Так, выручка от поставок белорусского хлоркалия в Бразилию в январе-ноябре 2020 года составила $484,7 млн (снижение на 8,3%), в Индию - $263,67 млн (снижение на 20,7%), в Китай - $289,8 млн (снижение на 18%), в Индонезию - $123,73 млн (снижение на 24,7%).





Заметное сократился экспорт в Польшу и США - на 33,5%, до $68,1 млн и на 23,6%, до $90 млн соответственно. Экспорт в Норвегию снизился на 14,5% - до $66,56 млн.





Одновременно поставки хлоркалия в Малайзию составили $104,6 млн (рост на 37%), Таиланд - $44,2 млн (рост на 11,1%), Марокко - $49,57 млн (рост на 18,2%), Турцию - $37,2 млн (рост на 20,6%).





Как сообщалось ранее, экспорт нефтепродуктов в прошлом году также заначительно просел, особенно в первом квартале, когда Беларусь не получала нефть из России.







