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Ставка подождет: Нацбанк перенес заседание правления из-за... "схода"

Нацбанк изменил график проведения заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики, сообщила пресс-служба регулятора.

Заседание правления Нацбанка, запланированное на 12 февраля 2021 г., переносится на 17 февраля. Такое решение принято в связи с проведением 11−12 февраля 2021 года так называемого "Всебелорусского народного собрания", передает tut.by

Обновленный график проведения заседаний Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики в 2021 г. опубликован на сайте Национального банка.

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. 

В частности, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция выросла до 7,4%. 

Поэтому предполагалось, что на заседании 12 февраля ставка должна быть повышена.
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