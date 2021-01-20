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Доллар обвалился до месячного минимума

Белорусский рубль завершил торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду 20 января укреплением к корзине валют на 0,13% благодаря ослаблению доллара и евро.

С начала года стоимость валютной корзины снизилась на 1,38% и оказалась на минимуме за 29 дней.

Курс доллара упал на 0,0118 BYN до 2,5391 BYN/USD — минимума за 30 дней.

За последние семь торговых сессий стоимость доллара обвалилась на 0,0407 BYN. С начала месяца американская валюта подешевела на 0,0398 BYN.

Курс евро снизился лишь на 0,0016 BYN до 3,0853 BYN/EUR.

Предыдущие два дня евро дорожал, но его стоимость выросла всего на 0,0056 BYN, а с начала января она обвалилась уже на 0,0827 BYN.

Курс российского рубля поднялся на 0,0024 BYN до 3,4616 BYN/100 RUB.

Российский рубль укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме за 26 дней. С начала года сотня российских рублей подешевела на 0,0255 BYN.

Таким образом, по состоянию на текущий момент белорусский рубль подорожал ко всем валютам, если сравнивать с началом января.

Центробанк России

На Московской бирже в первой половине дня российский рубль подорожал к доллару и евро.

Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 37 копеек до 73,3550 российских рублей — минимума за месяц.

Официальный курс евро на завтра снизился всего на 6 копеек до 89,1483 российских рублей. Это минимальное значение за последние 36 дней.
Источник: select.by
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