Беларусь перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.





По словам представителя «Транснефти», белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») планово — из-за реверса на участке Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь.





«Белнефтехим» пока не комментирует перекрытие транзита.





Ранее сообщалось, что «Транснефть» ставит под сомнение выпадающие доходы белорусской стороны из-за недополученной выручки от снижения грузооборота. По мнению «Транснефти», это происходит по вине белорусской стороны.





По прогнозам «Транснефти», объем экспорта и транзита сырья из России в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года — около 3,9 млн баррелей в сутки (195 млн т).





В том числе поставки за рубеж нефти российских компаний, согласно предварительным заявкам грузоотправителей, могут составить около 3,5 млн баррелей в сутки (175,5 млн т). Транзитные объемы, как ожидается, также не превысят прошлогодний показатель — почти 400 тыс. баррелей в сутки (20 млн т).



