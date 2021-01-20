+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Беларусь перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"

Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По словам представителя «Транснефти», белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») планово — из-за реверса на участке Михалки — Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь.

«Белнефтехим» пока не комментирует перекрытие транзита.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» ставит под сомнение выпадающие доходы белорусской стороны из-за недополученной выручки от снижения грузооборота. По мнению «Транснефти», это происходит по вине белорусской стороны.

По прогнозам «Транснефти», объем экспорта и транзита сырья из России в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года — около 3,9 млн баррелей в сутки (195 млн т). 

В том числе поставки за рубеж нефти российских компаний, согласно предварительным заявкам грузоотправителей, могут составить около 3,5 млн баррелей в сутки (175,5 млн т). Транзитные объемы, как ожидается, также не превысят прошлогодний показатель — почти 400 тыс. баррелей в сутки (20 млн т).
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]