Экспорт нефтепродуктов из Беларуси по итогам 11 месяцев упал на 50%

В ноябре экспортировано 1,06 млн тонн нефтепродуктов против 1,03 млн тонн в октябре и 0,8 млн тонн в сентябре.





Таким образом, к концу 2020 года укрепилась тенденция стабилизации экспорта нефтепродуктов, которая сформировалась со второго полугодии в связи с восстановлением регулярного импорта нефтяного сырья из РФ.





В октябре-ноябре экспорт восстановился на традиционном для последних лет уровне - около 1 млн тонн в месяц после резкого падения в начале года.





В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов по итогам 11 месяцев упал на 50,3% - до $2,38 млрд. Средняя цена составляла $322,8 за 1 тонну, что на 35,2% ниже, чем в январе-ноябре 2019 года.





В структуре экспорта поставки в Украину составили 2,88 млн тонн (снижение на 5,3%) на сумму $1,12 млрд (снижение на 39,2%), в страны ЕС - 1,3 млн тонн (снижение на 25,5%) на $400,4 млн (снижение на 51,8%), в Великобританию - 2,76 млн тонн (снижение на 40,1%) на $687,9 млн (снижение на 65,5%).









Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов по итогам 11 месяцев в Украину составила $390,6 за тонну (на 35,7% меньше), в ЕС - $302 за тонну (на 35,3% меньше), в Великобританию - $249,2 за тонну (снижение на 42,4%).





По данным Белстата, экспорт добываемой на территории Беларуси нефти в отчетный период уменьшился на 28,9% - до 1,07 млн тонн, в стоимостном выражении - на 55,8%, до $293,4 млн. Весь объем белорусской нефти поставлен в Германию, средняя цена поставок снизилась на 37,8% - до $273,47 за тонну.





Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Беларуси в минувшем году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале. В этих условиях весь объем добываемой на территории Беларуси нефти был направлен на переработку на местные НПЗ. Регулярные поставки сырья из РФ на белорусские НПЗ были возобновлены с апреля.





В 2019 году экспорт нефтепродуктов из Беларуси сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,52 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,65 млн тонн (рост на 0,6%).