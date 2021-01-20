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Жив! Основатель Alibaba Джек Ма впервые за почти три месяца появился на публике

Китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма впервые с 24 октября прошлого года появился на публике. Об этом сообщает Taiwan News.


 Видео с Ма появилось на китайских деловых сайтах и других ресурсах. В 50-секундном ролике Ма поздравил учителей, которых поддерживает его благотворительный фонд. Свое долгое отсутствие перед общественностью он не прокомментировал. 

Напомним, что в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group («дочка» Alibaba) на сумму свыше 34 млрд долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. В декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Позже Центральный банк страны предписал Ant Group устранить нарушения. Одновременно Ма пропал. В мировых СМИ тут же стали распространяться слухи о его аресте или даже казни в Китае. 
"Белорусский партизан"
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