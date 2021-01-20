



Видео с Ма появилось на китайских деловых сайтах и других ресурсах. В 50-секундном ролике Ма поздравил учителей, которых поддерживает его благотворительный фонд. Свое долгое отсутствие перед общественностью он не прокомментировал.





Напомним, что в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group («дочка» Alibaba) на сумму свыше 34 млрд долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. В декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Позже Центральный банк страны предписал Ant Group устранить нарушения. Одновременно Ма пропал. В мировых СМИ тут же стали распространяться слухи о его аресте или даже казни в Китае.