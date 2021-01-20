В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

Правительство Беларуси расширило утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.