В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Правительство Беларуси расширило утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.
Согласно постановлению Совмина, перечень дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы); колбаса полукопченая, варено-копченая; маргарин; крупа перловая; свежий чеснок; свежий перец сладкий; бумажные салфетки.
Всего в обновленном перечне 33 позиции.⠀
11:11 20/01/2021
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