Готовимся к худшему: как спланировать свой бюджет на год вперед

И тут не обойтись без составления плана. Myfin.by рассказывает, как подготовить свой личный финансовый план на год, с перспективой повторения.





План по доходам

Тут нужно:





Выяснить свои доходы на ближайший год (желательно и дальше). Если это недоступно, но жизнь стабильна, можно предполагать будущие доходы на уровне прошлых.





Разделить общий доход на периоды. Обычно на месяцы.





Посчитать обязательные ежемесячные расходы и вычесть их из ожидаемого ежемесячного дохода.





Из ежемесячного дохода вычитаем ежемесячные расходы.





Принимаем решение, куда направить разницу между доходами и расходами.





Обязательные расходы – это траты на:





питание;

одежду;

жилье;

платежи по обязательствам (кредиты, налоги и пр.).





Людям с высокими доходами и небольшими запросам этот вариант подойдет.





Однако большинству из нас понадобятся другие методики.





План по расходам

Тут алгоритм проще, но жестче:





Выясняем будущие обязательные расходы по периодам.





Сравниваем их с предполагаемыми доходами за эти же периоды.





Вычисляем разницу между доходами и расходами в каждый отрезок времени.





Действуем дальше в зависимости от результата.





Если доход во все периоды больше расхода, то остается одна забота – куда пустить оставшиеся деньги. Во всех иных случаях понадобятся корректировки. Рассмотрим это подробнее.









Как составить работающий финансовый план

Подходящих для всех алгоритмов тут уже нет, но можно составить примерную схему планирования:





1. Посчитать расходы прошлых периодов. Добавить к ним дополнительные будущие расходы, например: плата по новым кредитам, оплата учебы, ремонт, если он попадает на будущий год и т.д. Из суммы прошлые расходы, которые точно не повторятся (если есть уверенность в этом).





2. Посчитать доходы будущих периодов. Сразу сделать поправку на инфляцию и прочие вероятные катаклизмы вроде простоя предприятия, снижения продаж (если у вас бизнес) и др.





3. Вычесть из предполагаемых доходов ожидаемые расходы. Лучше делать это по периодам получения дохода, большинству из нас подойдет ежемесячный расчет.





Если доходы каждого периода превышают расходы, строим планы вложения оставшихся средств.





Если доходы первых периодов больше расходов, а в следующие месяцы наоборот, то планируем переходящий запас свободных средств и следим за расходованием этих денег.





Если расходы вначале больше доходов, потом наоборот, но в целом доходы превышают траты, то ищем источник краткосрочного заимствования: овердрафт на карту, частный заем и пр. Общий бюджет можно не менять.





Если общие расходы больше доходов, то прекращаем распределение, но занимаемся составлением нового равновесного баланса:





Находим новые, максимально надежные источники дохода, чтобы добиться положительного баланса.





Пересматриваем расходную часть, при необходимости отказываемся от каких-то трат, если нет другого выхода – меняем образ жизни.





4. Добившись общего равновесия или превышения доходов над расходами, начинаем строить детальные планы, в виде списков, таблиц, схем.





5. Распределяем расходы по категориям, по необходимости разделяем или объединяем их. Оцениваем обоснованность расходов, убираем все лишнее.





6. Распределяем будущие доходы по статьям расходов. Еще раз проверяем достаточность средств.





7. Из свободных средств формируем «подушку безопасности», следим за ее пополнением и использованием, также как за текущим движением средств.





8. Корректируем план по итогам первых месяцев.





9. В течение всего срока планирования занимаемся детализацией всех расходных, а при необходимости – и доходных статей. Строим финансовые потоки, корректируем их. Это полезно для понимания текущего момента.





По сути финансовый план – это «отчет о будущем». Его можно представить подобным бухгалтерскому балансу. С отражением всех сумм дважды: по дебету и кредиту, с разбивкой и суммированием статей расходов и доходов.





Только детализация плана на порядок меньше, вместо точных цифр по конкретным операциям будут планируемые величины по категориям.





Инструменты и советы для составления годового плана

При составлении финансового плана полезна визуализация. Например:





Представить план в виде дерева, где доходы – корни, расходы – ветки. В процессе разработки веток становится больше, но сумма всех отростков не превышает величину исходной ветви, сумма всей кроны равна сумме корней.





Можно представить динамическую картину из школьного учебника: в бассейн выливается определенное количество воды по нескольким трубам (доходы), одновременно вода утекает через другие трубы (расходы). Каждая труба имеет свои показатели, от их сочетания зависит уровень воды и дальнейшие перспективы.





Это кажется простым, но всегда ли мы утруждаемся чем-то подобным?





До начала планирования определите свои финансовые цели:





если решили копить – составляйте бюджет с профицитом, чтоб суммарные расходы были меньше доходов;





если хочется просто финансового равновесия – создайте и поддерживайте минимальную «подушку безопасности».





Для планирования личных финансов весьма полезны программы домашней бухгалтерии. Такие программы имеют даже специальные инструменты планирования и контроля исполнения плана. В программах есть напоминания о ближайших событиях и операциях.





Здесь нельзя обойти тему сбережений и кредитов. И то, и другое помогает нам при недостатке текущих доходов. Но результаты и цена в каждом случае разная:





За кредит придется платить проценты. Поскольку речь идет не о кредите на бизнес, денежной выгоды обычно не бывает.





Платить собственными деньгами почти всегда выгодней. В зарубежных источниках есть даже правило: «платить в этом месяце деньгами прошлого месяца», т.е. иметь запас на один финансовый период.





Помним, что человек, в отличие от государства, не может напечатать денег для компенсации дефицитного бюджета. Потому не считаем равновесием жизнь на заемные средства.









Несколько советов для наших реалий

Белорусский рубль за все годы подешевел почти в 260 миллионов раз (без учета деноминаций).





ри каждом обвале реальная стоимость товаров догоняла (или перегоняла) инфляцию, а зарплата наоборот отставала и фактически восстанавливалась только в будущие стабильные периоды.





Так возникла наша особая финансовая реальность, где некоторые законы экономики действуют наоборот.





Например: прошлые ссуды на жилье многократно подешевели, многие платят за квартиру меньше, чем за телефон; в моменты падения рубля потребительский кредит становится дешевле предоплаты, а просроченные платежи выгодней своевременных.





В течение многих лет жители Беларуси могли строить долгосрочные планы только в валюте. Судя по всему, эти времена возвращаются.





Когда рубль начинает лихорадить особенно сильно, имеет смысл пересмотреть планы покупок. Крупные сети, в отличие от малого бизнеса, не всегда быстро меняют цены вслед за курсом, потому бывает выгодно купить что-то в кредит под проценты, а не ждать повышения цены.





Финансовый план на 2021 года наверняка лучше составлять исходя из минимальных ожидаемых доходов и максимальных расходов. Наверняка лишний оптимизм будет вредней умеренного пессимизма.