Гродненские депутаты снизили курортный сбор. Сколько он теперь?





Гродно стал первым городом в стране, где местные депутаты пошли на снижение ставки курортного сбора. Согласно Налоговому кодексу Беларуси, ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5%. По решению гродненских депутатов ее размер составляет 3%.





Что такое курортный сбор?

Курортный сбор существует в Беларуси с 1997 года. Его платят отдыхающие в случае проживания не менее суток в санаторно-курортных организациях, профилакториях, оздоровительных и образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных и спортивных лагерях, домах и базах отдыха, пансионатах.





Если человек направляется на оздоровление и санаторно-курортное лечение за счет средств государственного социального страхования, республиканского бюджета или в рамках страховых выплат, доплачивать не нужно.





Если же отдыхающий частично оплачивает путевку, он обязан взять на себя и часть курортного сбора.











