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Гродненские депутаты снизили курортный сбор. Сколько он теперь?

Гродненский городской Совет депутатов решил снизить ставку курортного сбора — с 5% до 3%, сообщает «Вечерний Гродно». Об этом говорится в соответствующем решении Совета № 166. Оно уже вступило в силу.


Гродно стал первым городом в стране, где местные депутаты пошли на снижение ставки курортного сбора. Согласно Налоговому кодексу Беларуси, ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5%. По решению гродненских депутатов ее размер составляет 3%.

Что такое курортный сбор?

Курортный сбор существует в Беларуси с 1997 года. Его платят отдыхающие в случае проживания не менее суток в санаторно-курортных организациях, профилакториях, оздоровительных и образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных и спортивных лагерях, домах и базах отдыха, пансионатах.

Если человек направляется на оздоровление и санаторно-курортное лечение за счет средств государственного социального страхования, республиканского бюджета или в рамках страховых выплат, доплачивать не нужно.

Если же отдыхающий частично оплачивает путевку, он обязан взять на себя и часть курортного сбора.
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