В Брестском районе директора предприятия подозревают в коррупции

Директора одного из предприятий в Брестском районе подозревают в коррупции, а именно – в том, что он взял взятку. Как пишет БелТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка, 13 января он получил взятку от жителя Минска, пишет "Комсомольская правда"





Минчанин работал в одной из столичных фирм торговым представителем, правда, неофициально. Что не помешало ему вместе з заместителем директора этой фирмы придумать , как решить в свою пользу вопрос о заключении и исполнении договоров на поставку биокормов и биодобавок. Они решили дать директору предприятия, от которого зависела поставка кормов и добавок, взятку в две тысячи долларов.





-Брестский МОСК возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия в Брестском районе по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Замдиректора минской фирмы инкриминируют ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Оба находятся под стражей, - рассказал Дмитрий Иванюк.





Мужчина, который непосредственно передавал взятку, тоже является фигурантом уголовного дела, но к нему применена другая мера пресечения – залог.











