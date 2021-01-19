Смешно, но невесело. Лукашенко показал пример: лично колол дрова

Александр Лукашенко 19 января провел совещание заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министра лесного хозяйства Виталием Дрожжой. Обсуждали лесное хозяйство, пишет telegraf.by





Александр Лукашенко потребовал от чиновников использовать низкокачественную древесину для отопления агрогородков, деревень и городов, а не продавать за границу, сообщает его пресс-служба.











