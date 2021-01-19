Биткоин и акции Tesla инвесторы причислили к ценовым пузырям
Почти 90% инвесторов, опрошенных Deutsche Bank в январе, обеспокоены образовавшимися ценовыми пузырями на финансовых рынках.
При этом наибольшие опасения у них вызывают криптовалюта биткоин и акции американских технологических компаний.
Отвечая на вопрос о том, как изменится стоимость биткоина, выросшего в цене на 300% в прошлом году, и акций изготовителя электромобилей Tesla, взлетевших почти на 750%, большинство инвесторов предположили, что в ближайшие 12 месяцев эти активы с большей вероятностью упадут в цене вдвое, чем подорожают.
Источник: officelife
16:59 19/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение