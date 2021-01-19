Биткоин и акции Tesla инвесторы причислили к ценовым пузырям

При этом наибольшие опасения у них вызывают криптовалюта биткоин и акции американских технологических компаний.





Отвечая на вопрос о том, как изменится стоимость биткоина, выросшего в цене на 300% в прошлом году, и акций изготовителя электромобилей Tesla, взлетевших почти на 750%, большинство инвесторов предположили, что в ближайшие 12 месяцев эти активы с большей вероятностью упадут в цене вдвое, чем подорожают.



