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"Прекратите спонсировать режим Лукашенко": беларусы атакуют соцсети еще одной крупной компании

Норвежская компания Yara International, один главных партнеров «Беларуськалия», на днях должна принять решение о продлении или прекращении контракта с беларуским партнером.
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Около недели назад Светлана Тихановская обратилась к гендиректору Yara Свейну Торе Холзетеру с просьбой приостановить или пересмотреть контракт с «Беларуськалием», чтобы поддержать бастующих рабочих. 

А сегодня беларусы начали заваливать страницы норвежской компании в Instagramи Facebook сотнями сообщений с просьбой прекратить поддерживать режим Лукашенко и аргументами, почему это стоит сделать.

SERGE KHARYTONAU: Больше никаких дел с неэтичным бизнесом «Беларуськалий», который запугивает и карает рабочих за их политические взгляды.

ТАЦЦЯНА КАРАТКЕВИЧ: Вы можете помочь беларускому народу. Сотрудничайте с Беларусью, руководствуясь правами человека.

ИВАН ШЫЛА: Прекратите поддерживать беларуских убийц и мучителей.

OLGA PROKOPYEVA: Не поддерживайте диктатора! Ваш контракт используют для поддержки убийств и истязания мирных протестующих, включая рабочих «Беларуськалия».

ДМИТРИЙ КОРНЕЕНКО: Друзья мои! Пишу вам из Беларуси. Вы можете помочь вернуть нашей стране права и свободы. Мои родственники, коллеги, товарищи сейчас находятся в изоляторах временного содержания, некоторые были осуждены только за то, что вышли с плакатами, осуждающими насилие со стороны силовиков. Пожалуйста, помогите нам, не подписывайте контракты с «Беларуськалием» до тех пор, пока в страну не вернутся закон и мир.

ZOYA RUSSICK: Яра, вы за свободу и демократию или за диктатуру? Сотрудники «Беларуськалия» нуждаются в вашей поддержке и солидарности.

FRAU.EIKHORT: Сотрудничая с «Беларуськалием», вы поддерживаете кровавый режим ЛУкашенко. Пожалуйста, поддержите мирный народ в нашей борьбе за демократию и права человека.

TOBIKANDYBY: Пожалуйста, пересмотрите свои дела с «Беларуськалием», где людей увольняют и задерживают, угрожают за их политические взгляды и требование честных выборов после украденных выборов и массовых насильственных мирных репрессий протеста. Помогите нашим голосам быть услышанными.

NIKAIVANEICHIK: Не спонсируйте Лукашенко.

DR___ENOT: Какова цена свободы тысяч людей? Пожалуйста, не поддерживайте диктатуру в Беларуси!

0687EC7: Please, don’t support the dictator’s business in Belarus.

SAHSKA84: Прекратите спонсировать диктаторский режим Лукашенко.

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Источник: the-village.me
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