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Белэнерго зафиксировало рекордное электропотребление в Беларуси

Рекорд потребления электрической мощности за последние 8 лет был зафиксирован в Беларуси в понедельник на фоне усиления морозов, сообщило ПО "Белэнерго".

18 января 2021 года при среднесуточной температуре минус 18,6 градуса Цельсия был зафиксирован пик потребления электрической мощности в энергосистеме за последние 8 лет наблюдений. 

Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах.

По данным "Белэнерго", 18 января суточное потребление мощности достигло 6,27 тыс. МВт. В 2020 году пиковое потребление составляло 5,98 тыс. МВт, в 2019 году - почти 5,97 тыс. МВт.
Источник: interfax.by
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