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Газпром: Северный поток-2 может быть приостановлен из-за политического давления

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов. Ранее Газпром заявлял о намерении завершить строительство трубопровода, как только это станет возможным.

США проинформировали Германию о намерении наложить санкции на российский трубоукладчик, занятый в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщают зарубежные издания.

Уходящее правительство Соединенных штатов впервые применит ограничительные меры против строительства газопровода, которые затронут судно-трубоукладчик «Фортуна» и его компанию-владельца. Информация о планах правительства США была направлена в министерство экономики Германии, которое заявило, что, цитата, «с сожалением принимает данное сообщение», передает сайт Deutsche Welle.

В американском посольстве в Берлине заявили, что Вашингтон решительно настроен на принятие мер по остановке строительства газопровода, угрожающего национальным интересам как Европы, так и США. Представитель посольства также подчеркнул, что на принятие решения в значительной степени повлияло задержание российскими властями оппозиционного политика Алексея Навального.

Агентство Reuters напоминает, что избранный президент Джо Байден в недавнем прошлом высказывался против строительства газопровода, отмечая при этом, что его позиция по этому вопросу в качестве главы государства, каковым он официально станет в ближайшую среду, пока не озвучена.

По данным трекинг-службы «Рефинитив», занимающейся отслеживанием местоположения морских судов, трубоукладчик «Фортуна» в настоящее время стоит на якоре в балтийском порту Росток, на севере Германии.

Газопровод «Северный поток-2», который проходит по территории нескольких европейских стран, в настоящее время построен на 94%
Источник: echo.msk.ru
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