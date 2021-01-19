Российский рубль подорожал на бирже

Курс доллара снизился на 0,0031 BYN до 2,5509 BYN/USD. С начала января американец подешевел на 0,0280 BYN.





Курс евро поднялся всего на 0,0024 BYN до 3,0869 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но общее укрепление составило всего 0,0056 BYN.





До этого стоимость евро стремительно падала семь торгов подряд, в результате которой евровалюта стала легче на 0,0890 BYN и откатилась до минимума почти за месяц.





Курс российского рубля вырос на 0,0064 BYN до 3,4592 BYN/100 RUB.





Сегодня российский рубль развернулся и покинул минимум за 26 дней. Предыдущие четыре торговые сессии стоимость сотни российских рублей упала на 0,0391 BYN.





Центробанк России

Российский рубль укрепляется на Мосбирже.





Официальный курс доллара на завтра снизился на 25 копеек до 73,7243 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра опустился всего на 12 копеек до 89,2064 российских рублей и оказался немного ниже месячного минимума.







