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Первую госкорпорацию планируют создать в сельхозмашиностроении

Правительство Беларуси планирует создать первую государственную корпорацию в сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня.




Госкорпорация будет пилотной. В нее планируется включить 30 предприятий. Их суммарная годовая выручка превышает 3 млрд рублей. Червяков рассчитывает, что корпорация станет значимым игроком на мировом рынке, сообщает БелТА. Какие именно предприятия войдут в нее, пока не говорится.

Напомним, программой деятельности правительства на пятилетку предусмотрено создание семи госкорпорация в промышленности.

«Это позволит объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы финансового оздоровления, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими», — уверен министр.
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