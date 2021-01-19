Первую госкорпорацию планируют создать в сельхозмашиностроении
Правительство Беларуси планирует создать первую государственную корпорацию в сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня.
Госкорпорация будет пилотной. В нее планируется включить 30 предприятий. Их суммарная годовая выручка превышает 3 млрд рублей. Червяков рассчитывает, что корпорация станет значимым игроком на мировом рынке, сообщает БелТА. Какие именно предприятия войдут в нее, пока не говорится.
Напомним, программой деятельности правительства на пятилетку предусмотрено создание семи госкорпорация в промышленности.
«Это позволит объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы финансового оздоровления, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими», — уверен министр.
11:51 19/01/2021
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