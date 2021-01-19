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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В условиях правового дефолта смешно звучит: Власти Беларуси обещают бизнесу смягчение уголовной ответственности

Министр экономики Александр Червяков заявил, что в Беларуси планируют изменить принципы привлечения бизнеса к ответственности: как уголовной, так и административной. Как передает БелТА, обещается такой принцип: за экономические проступки — только экономическое наказание.



Ожидается, что это будет одной из тем для обсуждения на  Всебелорусском народном собрании.

Еще одно обещание властей — обязательство не увеличивать налоги для инвесторов в течение пяти лет по инвестдоговору.

Другая опция — гарантия выкупа части продукции на новых производствах. Плюс планируется увеличить инвествычеты на некоторых территориях. Скорее всего, имеются в виду свободные экономические зоны.

Ранее белорусские власти также создали льготную зону в Оршанском районе. Затем внутри этого офшора была создана еще одна более льготная юрисдикция.
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