В условиях правового дефолта смешно звучит: Власти Беларуси обещают бизнесу смягчение уголовной ответственности
Министр экономики Александр Червяков заявил, что в Беларуси планируют изменить принципы привлечения бизнеса к ответственности: как уголовной, так и административной. Как передает БелТА, обещается такой принцип: за экономические проступки — только экономическое наказание.
Ожидается, что это будет одной из тем для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Еще одно обещание властей — обязательство не увеличивать налоги для инвесторов в течение пяти лет по инвестдоговору.
Другая опция — гарантия выкупа части продукции на новых производствах. Плюс планируется увеличить инвествычеты на некоторых территориях. Скорее всего, имеются в виду свободные экономические зоны.
Ранее белорусские власти также создали льготную зону в Оршанском районе. Затем внутри этого офшора была создана еще одна более льготная юрисдикция.
11:40 19/01/2021
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