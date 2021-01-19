Главные тренды ушедшего года и перспективы в новом 2021 году «Ежедневник» обсудил с экспертом в топливно-энергетической сфере Татьяной Маненок.





Газ без скидки – стоит ли печалиться?

В течение прошлого года белорусская сторона постоянно заводила речь о слишком дорогом газе, кивая в сторону европейского спотового рынка, где Россия продавала газ дешевле, чем братьям-белорусам. Однако аргумент не подействовал: в конце декабря стало известно, что цену на 2021 год оставили на уровне 127 долларов за тыс. куб.м. Насколько такая цена болезненна для белорусской экономики?





«Ожидалось, что цена на газ будет примерно такой же, как и в прошлом году. Естественно, официальный Минск надеялся на скидку. Посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил, что уже с 2021 года начнутся некие шаги по сближению цен с российскими и образованию единого рынка. Этого не произошло», - подчеркнула Татьяна Маненок.





«Осенью посол России Дмитрий Мезенцев говорил, что если Беларусь хотела бы какую-то скидочку на газ, то она должна предоставить скидочку на некоторые группы товаров. Понятно, что движение в этом направлении до сих пор не произошло, как и в направлении реализации мероприятий по интеграции. Поэтому было понятно, что цена сохранится на этом уровне.





В 2020 году белорусскую сторону не устраивала цена на российский газ, поскольку цены на спотовых рынках в Европе снижались даже до 40-45 долларов. В определенный момент Россия поставляла свой газ в Европу ниже себестоимости. Но в текущем году ситуация изменилась. В связи с погодными условиями цена на споте выросла достаточно резко и превысила 200 долларов. В Азии она вообще зашкалила.





Из-за роста цен на газ в Азии, СПГ [сжиженный газ] сейчас уходит с Европейского рынка в Азию. Конкуренция снизилась, и нет такого давления на цены. Поэтому стоимость российского газа в Европе выросла. В 2021 году, с учетом оживления экономики, смягчения ковидных ограничений, средняя цена, по оценкам экспертов, будет в районе 160-170 долларов за тысячу кубов. На этом фоне цена для Беларуси остается самой низкой в Европе и СНГ. Она достаточно приемлема для национальной экономики с учетом мировых цен», - считает эксперт.





Конец «ресурсной» эпохи

Белорусская экономика долгие годы сильно зависела от нефтяной ренты, но «налоговый маневр», то есть постепенное сближение цен на черное золото для российских (и, соответственно, белорусских) нефтеперерабатывающих заводов с мировыми, заставляет нашу страну слазить с нефтяной иглы. Пришлось ли Беларуси в 2020 году ощутить «ломку» от этого процесса?





«Были периоды, когда нефтепереработка имела рентабельность примерно в десять раз выше, чем сейчас. Беларусь получает беспошлинно российскую нефть, а экспортные пошлины перечисляет в свой бюджет – такая схема долгое время позволяла белорусским заводам неплохо себя чувствовать, а бюджету зарабатывать», - отметила Татьяна Маненок.





«Последние годы разница между ценой покупки нефти и экспортной ценой перестала быть такой существенной. 2020 год был особенно сложным и совсем не характерным для нас. Эффективность нефтепереработки снизилась настолько, что белорусским заводам пришлось оптимизировать объемы переработки. Да еще на фоне покупки альтернативной нефти – это было для заводов непросто. Но, например, Нафтан хорошо к этому подготовился и смог переработать в прошлом году несколько видов нефти.





Очевидно, что нефтепереработка уже не может быть тем драйвером роста экономики, которым она была ранее. Заводы оптимизируют объемы переработки с учетом того, чтобы продать нефтепродукты на сопредельных маржинальных рынках. Возить далеко через порты для нас будет все менее эффективно.





Теперь ключевой рынок – это Украина, на нем белорусским нефтепереработчикам удалось заключить хорошие контракты. Цена очень неплохая, в ней уже заложен эффект налогового маневра. Тут сыграла грамотная, профессиональная работа компании-экспортера, построившей в Украине товаропроводящую цепочку. Беларусь там хорошо себя зарекомендовала.





Украинский рынок будет оставаться приоритетным и в нынешнем году – с учетом логистики, это самый оптимальный вариант», - уверена эксперт.





Белорусской нефтепереработке придется полностью перестроиться

После модернизации последних лет наши заводы были готовы к переработке 24 млн тонн нефти. Но уже понятно, что теперь они вряд ли выйдут на прежние объемы. Объем будет определяться с учетом эффективности продаж на экспорт. А 2021 год для белорусских экспортеров будет не менее тяжелым, чем прошлый.





«Правительство стремится не нагружать заводы лишней налоговой нагрузкой. В этом году Минфин даже не пошел на повышение акцизов на топливо – они остались на уровне прошлого года, потому что в противном случае заводам пришлось бы частично переложить налог на потребителя, это бы привело к снижению потребления топлива и, конечно, к социальной напряженности», - подчеркнула Татьяна Маненок.





«Минфин в перспективе планирует вообще отказаться от акцизов на топливо из-за роста цен на нефть. Это, как они подсчитывали, приведет к потерям бюджета, равным 0,7% ВВП.





Покупка нефти по рыночной цене по завершении налогового маневра заставит белорусские НПЗ адаптироваться к новой ситуации. И они уже закладывают это в своих стратегиях. «Нафтан» пойдет в нефтехимический сектор с востребованными рынком продуктами. Это потребует дальнейших инвестиций в модернизацию. А Мозырский НПЗ, который расположен рядом с премиальным украинским рынком, будет работать по топливной схеме», - полагает эксперт.









Атомная энергетика: Что делать с «лишним» электричеством?

На текущий год запланирован запуск первого блока Белорусской АЭС. Его работа на полную мощность неминуемо приведет к избытку энергии на внутреннем рынке. Куда этот избыток направить?





Одна из озвученных идей: заменить атомной энергией часть выработки тепловых электростанций, работающих на российском газе. Подсчитано, что два блока АЭС позволяют ежегодно замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа, тогда как всего Беларусь потребляет около 20 млрд. Воплотится ли эта идея в жизнь уже в 2021 году?





«Недавно нам объявили цену покупки российского газа, а вот какой объем будет закупаться, неясно. По логике, должно быть около минус 2 миллиарда кубов. Но пока такой информации нет», - отметила Татьяна Маненок.





«По словам специалистов Минэнерго, мощности тепловых электростанций никто немедленно выводить из эксплуатации не собирается, только по мере устаревания. С учетом того, что Беларусь получает самый дешевый газ, а электростанции модернизированы – все это позволяет нашим ТЭС вырабатывать достаточно конкурентную электроэнергию.





Внутренний рынок также вряд ли способен быстро поглотить дополнительные объемы электричества. Сейчас пытаются стимулировать рост энергопотребления в стране. Мероприятия правительство расписало, они должны увеличить потребление на 2 млрд к 2025 году. Рост предполагается за счет реализации новых инвестпроектов, электромобилизации, перевода жилых зданий на отопление электроэнергией. Это все процессы, которые требуют времени и ресурсов. Также планируется сделать более гибкой тарифную политику, которая будет стимулировать потребление энергии в ночное время. Но это потребует мобилизации административных ресурсов. Сейчас, когда экономика в кризисе, осуществить эти планы будет сложно», - считает эксперт.





Получится ли продать энергию за рубеж?

«В странах Балтии, невзирая на меры, которые принимает Литва, полной блокады экспорта белоруской электроэнергии пока не произошло. Хотя правительство Литвы готовит мероприятия по полной блокаде, но специалисты говорят, что это не так просто сделать, пока внутренние электросети не будут интегрированы в европейскую энергетическую систему. В любом случае, пока речь может идти лишь о небольших поставках», - подчеркнула Татьяна Маненок.





«Украина не планировала импортировать электроэнергию. Но там произошла задержка с модернизацией своих мощностей, что позволило Беларуси поставить энергию на этот рынок. Правда, тоже в небольших объемах. Украине законодательно запретить поставки из Беларуси не так просто. Там рынок либерализирован, законы работают на то, что он должен быть открыт для продавцов и покупателей электроэнергии.





С Польшей ранее обсуждалась возможность поставок электроэнергии и совместные проекты в этой области. Возобновление переговоров возможно лишь при смене политической ситуации в Беларуси и долгосрочной ориентации на сотрудничество с Европейским союзом», - полагает эксперт.