— Мы наблюдаем страшное коррупционное использование ресурсов нашей страны, использование бюджета нашей страны. И мне прискорбно видеть, что есть большое количество людей, не брезгующих получать деньги, которые ни то, что не пахнут, а вообще в крови, — заявила на Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.





Она поделилась прогнозами о том, как может отразиться политика, проводимая нынешней властью Беларуси, на отдельных предприятиях и на экономике страны в целом.





— Полагаю, что Штадлер закроется сам, потому что избитые, невылеченные, умирающие от воспалительных заболеваний работники просто не смогут выходить на работу. Это касается и Kronospan, и других предприятий, к приходу которых на наш рынок было приложено много усилий.





Эти предприятия устоят только в ближайшей перспективе. Но в отдаленной — они могут умереть просто потому, что превращение белорусов в необразованных туземцев, подверженных всяческим болезням из-за низкого уровня здравоохранения, приведет к вымыванию трудового ресурса.





Я думаю, что в такой ситуации процветание возможно только для китайского бизнеса, потому что достаточное количество китайцев готовы переехать на эту территорию, где будут работать в своих великих и не очень «великих камнях» и прочих биологических корпорациях, которые будут отравлять все вокруг себя, — полагает эксперт.





Все последние законодательные инициативы нынешней власти, по ее мнению, целенаправленно рассчитаны на ухудшение благосостояния граждан и экономики страны.





— Поддержка трудоспособного населения, поддержка инициативы трудоспособного населения, любого — и масштабов EPAM, и отдельного предпринимателя-парикмахера, — это и есть главный показатель, если основной целью власти является развитие страны, развитие экономики и улучшение благосостояния населения.





Но мы наблюдаем, что благосостояние населения и развитие экономики не являются целью этой власти. Она развивает лишь собственный «карман».





Потому, по ее мнению, чем хуже населению — тем лучше аффилированным структурам, которые снимают сливки с этого населения. Это абсурдное утверждение, но по тому, что мы видим, какие указы принимаются, каким образом силовые органы разбираются сейчас с гражданами страны во дворах, на улицах, на площадях в маленьких и больших населенных пунктах, мы можем это говорить.





Если вдруг появляется что-то позитивное, те же смарт-контракты, которые во многом сокращают движение предприятий к получению результата своей деятельности, это значит, что аффилированные структуры получили возможность быстро это использовать для целей собственного обогащения, — уверена экономист.





В качестве примера аффилированного и в то же время абсолютно нежизнеспособного предприятия она привела СЗАО «Белджи», производящее автомобили Джили.





— В этот проект вложены огромные деньги при том, что он с самого начала был уже устаревший. Даже с точки зрения начинающего студента, занимающегося экономикой и финансами, проект является фактически убыточным. Даже при том, что автомобили должны раскупаться госструктурами в обязательном порядке.





Существование этого проекта без того человека, который напрямую аффилирован с действующей властью и напрямую получает коррупционные дивиденды от существования этого предприятия, невозможно.





Как только ситуация переменится из нездоровой в здоровую, как только дадут возможность нормально работать предприятиям, получающим прибыль и развивающимся, обновляющим свои оборотные средства, все те, кто стоит совершенно нагой на гнилых ногах дотаций из бюджета, отомрут, — отметила экономист.





Она выделила два пути, которые сейчас стоят перед нашей страной.





— Либо белорусское население выстоит и отстоит свое право на жизнь на исконных своих территориях, либо здесь будет некая другая общность, — считает Виктория Василевич.