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Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31 марта

Физическим лицам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу о доходах, полученных в 2020 году, не позднее 31 марта 2021 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.



"Физлицо может сделать это лично путем посещения налогового органа, по почте, передать с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. Отчитаться о доходах необходимо, если физическое лицо, к примеру, продало вторую квартиру в течение пяти лет, второй легковой автомобиль в течение календарного года, получило подарки не от близких родственников на сумму, превышающую Br7003, или получало доходы от источников за пределами Беларуси", - отметили в министерстве.

Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня 2021 года.
"Белорусский партизан"
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