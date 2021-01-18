Курс доллара подскочил на 0,0112 BYN до 2,5540 BYN/USD и покинул минимум за 26 дней.





За предыдущие четыре дня торгов американец подешевел на 0,0370 BYN.





Курс евро подрос всего на 0,0032 BYN до 3,0845 BYN/EUR.





Евро покинул почти месячный минимум, на котором он оказался после семи предыдущих снижений подряд на общую сумму 0,0890 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0107 BYN до 3,4528 BYN/100 RUB.





Российская валюта дешевеет уже четвёртую торговую сессию подряд. За это время её стоимость упала на 0,0391 BYN и оказалась на минимуме за 26 дней.





Итоги недели 11-16 января на валютном рынке РБ

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам, особенно к евро, курс которого откатился до минимума почти за месяц:





курс доллара −0,0227 BYN (−0,88%%);

курс евро −0,0835 BYN (−2,64%);

курс российского рубля −0,0218 BYN (−0,63%);

валютная корзина −1,09%.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 43 копейки до 73,9735 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра поднялся всего на 8 копеек до 89,3304 российских рублей.





Итоги первой недели торгов 2021 года на валютном рынке России

Из-за длинных зимних праздников полноценно торги на Мосбирже пошли только с понедельника 11 января. Подведём итоги первой рабочей недели на валютном рынке РФ:





курс доллара снизился на 0,3304 RUB (−0,45%) — минимума за 26 дней;

курс евро обвалился на 1,5386 RUB (−1,69%) до минимума за месяц.