Иосуб: «Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка — это очень, очень-очень плохая новость»
Известный экономист прокомментировал новость о новой-старой должности Надежды Ермаковой.
«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка — это очень, очень-очень плохая новость, — пишет Вадим Иосуб.
Во-первых, Кремль сделал ставку на Лукашенко. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром.
Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой».
Экономист напомнил, что Совет директоров БГПБ (читай — Газпром) последовательно осудил введение и боролся против временной администрации.
«После окончания полномочий он был принципиально против видеть Ермакову предправления, — поясняет Вадим Иосуб. — Очевидно, что заставить поменять мнение руководства Газпрома мог только Кремль. Чтобы Кремль заставлял Национальное достояние раздвигать булки перед местным царьком в стране присутствия — это прецедент и для Кремля, и для Газпрома».
12:48 18/01/2021
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