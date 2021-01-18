







После объявления приговора акции Samsung упали на 4%, отмечает агентство.





Приговор вынесен по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsunng C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом. По версии следствия, Ли Чжэ Ен купил акции Cheil Industries по заниженной цене, так как был держателем контрольного пакета.





Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере более 6 млн долларов. Также Ли Чжэ Ен предложил или обещал чиновникам 38 млн долларов за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Однако на следующий год суд пересмотрел размер взятки в сторону значительного уменьшения и заменил Ли реальный срок на условный.





В 2019 году Верховный суд потребовал возобновить дело, так как посчитал сумму взятки, указанную в приговоре, заниженной. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму, но год, который он уже отсидел в заключении, будет ему засчитан в назначенный срок заключения.





Лидеры южнокорейского бизнеса просили суд проявить снисходительность к Ли и учесть его помощь стране в преодолении экономических проблем, вызванных эпидемией коронавируса. Адвокаты бизнесмена утверждали, что он стал жертвой злоупотребления властью со стороны президента, а финансирование спортивных мероприятий было частью обычной деловой практики.





В 2018 году экс-президента Пак Кын Хе приговорили к 25 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу за разглашение гостайны, взяточничество и злоупотребление властью. Она покинула пост главы государства в результате импичмента.