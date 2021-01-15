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"Скромница" Ермакова: на днях еще якобы ничего не знала, а сегодня назначена главой Белгазпромбанка

Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщили в пресс-службе банка. Еще на днях Ермакова отпровергала слухи о своем назначении в этот банк.

"Скромница" Ермакова: на днях еще якобы ничего не знала, а сегодня назначена главой Белгазпромбанка
Напомним, по решению Нацбанка 10 декабря 2020 года завершилась работа временной администрации банка, которую возглавляла та самая Ермакова. В банке был избран новый состав правления. 

Временная администрация была назначена в банке в середине июня прошлого года сроком на полгода. Целью назначения было якобы обеспечение устойчивого функционирования банка.

"Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15.01.2021 внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО "Белгазпромбанк" должность первого заместителя председателя правления", - сообщает пресс-службе банка.

На должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова, которая до этого временно исполняла обязанности главы банка. На должности заместителей председателя правления года назначены:

член правления Ирина Антонова;
член правления Константин Кирьянов;
член правления Владимир Короткевич.

"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка. 

В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать, для чего власти вкинули в банк огромные средства. 

Но, судя по назначению Ермаковой главой банка, у Газпрома к Лукашенко претензий нет.
Источник: sputnik.by
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