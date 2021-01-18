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«Вопросы социальной справедливости». Министр пояснил, почему повысили налоги для айтишников

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко в «Главном эфире» на «Беларусь 1» объяснил, почему было принято решение повысить ставки подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий с 9% до 13%. Он говорит, что это скорее «вопросы социальной справедливости и социальной ответственности», нежели возможность изыскать дополнительные поступления в бюджет, пишет TUT.BY


— По большому счету, мы просто привели в соответствие те ставки налога, которые есть у работника сельского хозяйства, работника промышленности, бюджетной сферы — и вот этой категории работников. С точки зрения дополнительных поступлений [в бюджет] это абсолютно не те цифры, которые влияют на бюджет, на общее его наполнение — на мой взгляд, это гораздо более важные вопросы социальной справедливости и социальной ответственности, — заявил Сергей Наливайко.

Всего в Беларуси за прошлый год было уплачено более 27 млрд рублей налогов, сообщил Наливайко (уточнив, что это пока «оперативная информация»).

Налоги, по его словам, — это около 70% наполнения бюджета.

Напомним, что ранее в МНС поясняли, что с 1 января повысили ставки подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий с 9% до 13% для «консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя для TUT.BY налоговые новшества 2021 года, ранее заявлял, что «льготы да, действительно, были обещаны, они, в общем-то, и присутствуют. Мера временная, на общую отмену, корректировку декрета (о льготах в ИТ-отрасли. — Прим. ред.) таких вещей не принято. То, что льготы были обещаны, но коронавирус нам же тоже никто не обещал. И по большому счету жизнь вносит какие-то коррективы, понадобились дополнительные затраты, причем серьезные на систему здравоохранения. Понятно, что это временно, но на сколько это временно затянется, тоже вопрос».

Что происходит

С нового года власти пошли на непопулярный шаг — повышение некоторых налогов как для физических, так и для юридических лиц. По словам чиновников, мера это временная и будет действовать до конца 2022 года, причина — потеря доходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, ставка подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», выросла с 9% до 13%. Но и это не предел: по некоторой информации, для резидентов ПВТ могут повысить отчисления в Фонд соцзащиты (сейчас они уплачиваются из размера средней зарплаты по стране, а не фактической). Также говорилось о возможности повышения подоходного налога до 15%, а НДС — до 25%, которая (пока) не реализовалась.
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