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Пять предсказаний Джеффа Безоса

Джефф Безос — самый богатый человек в мире, владелец Amazon, Blue Origin и The Washington Post. Эксперты Comparisun предрекли ему статус первого триллионера на Земле уже к 2026 году.


А какое будущее предсказывает он сам? Разбирается РБК.

1. Торговые центры умрут

Еще 20 лет назад Безос говорил о том, что в розничной торговле выживут только те, кто сможет предложить нечто большее, чем просто покупки:

«Торгово-развлекательные центры — это история».

Говоря о «чем-то большем», глава Amazon привел в пример кинотеатры:

«Я имею в виду то, что вы получаете, когда идете в кинотеатр, вместо того, чтобы брать фильмы напрокат».

То есть, речь шла о развлечении или каком-то дополнительном впечатлении, которое мы получаем во время шопинга.

Уже в 2017 году его пророчество начало сбываться: по данным Credit Suisse, в следующие пять лет должны были закрыться до 25% торговых центров в США. А 2020 год с пандемией коронавируса окончательно склонил чашу весов в сторону онлайн-торговли.

2. Онлайн-магазины полностью заменят обычные

В 1999 году Безос уверял:

«Подавляющую часть приобретаемых вами товаров — продукты питания, книги, чистящие средства и т.д. — вы будете заказывать в сети».

Сегодня вся империя Amazon построена на том, чтобы удовлетворять и предугадывать любые потребности клиентов:

«Мы хотим создать место, где люди смогут найти и купить онлайн все, что им только может потребоваться».

Три главные составляющие этого успеха — широкий выбор, низкие цены и быстрая доставка.

3. Amazon обанкротится

Тем удивительнее, что при таком баснословном успехе Безос с 2018 года твердит о будущем банкротстве его компании:

«Я предсказываю, что однажды Amazon потерпит неудачу и обанкротится. Если вы посмотрите на крупные компании, их продолжительность жизни, как правило, составляет 30 с лишним лет».

К слову, 30-летний юбилей компания Amazon справит в июле 2024 года — всего через три с небольшим года. Правда, начало упадка бизнеса можно попробовать отсрочить:

«Если мы начнем фокусироваться на себе, а не на наших клиентах, это будет началом конца. <...> Мы должны постараться задержать этот день как можно дольше».

Причины для беспокойства и правда есть: только с 2010 года бизнес компании вырос более чем в 20 раз, и такие темпы часто приводят к «болезням роста». Среди них — падение продаж, финансовые потери из-за попыток захватить рынок стриминговых сервисов, проблемы с доставкой и сотрудниками. Среди главных провалов Amazon, которые сильно ударили по бизнесу, — смартфон Fire и «умная» колонка Echo. В 2020 году добавились еще и антимонопольные меры американских властей.

При этом только с 2016 по 2019 год выручка компании выросла в два с лишним раза. Чистая прибыль за этот же срок выросла в шесть раз — до 12 млрд доларов. Последние годы выручка Amazon в каждом квартале оказывается лучше показателей за аналогичный период предыдущего года.


4. Искусственный интеллект станет вездесущим

Это Безос тоже предсказал еще 20 лет назад, а сегодня воплощает в Amazon Go — магазинах без продавцов и касс, где все покупки совершаются с помощью специального приложения, нейросетей и камер с распознаванием лиц.

ИИ применяют и в алгоритмах самого Amazon, чтобы рекомендовать нам похожие товары и угадывать потребности. Но главный его потенциал Безос видит в том, чтобы связывать все сервисы друг с другом и стимулировать к бесконечным покупкам:

«Самое интересное в машинном обучении, в отличие от множества других технологий, — то, насколько оно будет всепроникающим».

5. Будущее — за персонализированной рекламой

20 лет назад Безос утверждал, что реклама будущего будет индивидуальной для каждого. И снова угадал:

«Реклама является очень действенным инструментом в сети. И ее можно сделать еще эффективнее за счет более точного таргетинга».

Уже тогда будущий миллиардер делал ставку на сбор данных об истории поиска и покупок каждого клиента, хотя никто этим еще не занимался. К 2018 году Amazon вошел в тройку крупнейших онлайн-рекламодателей в США — наряду с Google и Facebook. Но, в отличие от них, онлайн-гипермаркет не предполагает, а точно знает, что вы уже купили и какие товары добавили в избранное.

Ирония в том, что когда-то Безос уверял, что эти данные никогда не будут использованы в корыстных целях и не попадут к третьим лицам. Потому что доверительные отношения, которые компания построила со своими клиентами, гарантируют, что она никогда не переступит черту:

«Это то, что позволяет нашему бизнесу расти. Мы очень это ценим, и никогда не сделаем ничего, что может поставить доверие клиентов под угрозу».

Но времена изменились, и теперь Безос, наряду с другими ИТ-гигантами, использует данные о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами.
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