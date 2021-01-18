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Сергей Балыкин: Белорусский бизнес «законсервировался»

В белорусском бизнесе массовых банкротств на сегодняшний день пока не наблюдается. Однако это не значит, что бизнес чувствует себя хорошо и банкротства не начнутся.


Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства, юрист и экономист Сергей Балыкин  в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».

Журналисты и гости передачи обсуждали, как белорусский бизнес пережил 2020 год и перспективы на год 2021.

- В бизнесе как таковых потерь на сегодняшний день не наблюдается. Нет массовых банкротств и ликвидаций компаний. Белорусский бизнес законсервировался  и пока ждет,  еще на что-то надеется, - сказал Сергей Балыкин. Он также добавил, что если дело дойдет до кризиса неплатежей и люди решат, что проще обанкротиться, чем отдавать долги, то в этом  и следующем году вполне могут начаться банкротства и ликвидации.

Эксперт также отметил, что предприниматели остались недовольны уровнем господдержки во время пандемии.  Вышедший в апреле указ  N143 о поддержке экономики,  «по сути лишь отложил уплату налогов».


- То есть летом мы не платим, а зимой – хоба! Студент, сессия! Давай сразу все сдавай. А коронавирус ведь никуда не ушел. Это поддержка? Нет. Я, допустим, такими мерами у себя на фирме не пользовался, - рассказал Сергей Балыкин.

Отвечая на вопрос журналиста о релокации бизнеса из Беларуси, экономист указал, что такие возможности есть только в IT-секторе.

- Может бизнес и хочет переехать, но может ли? Если его активы уже связаны, если у него здесь оборудование, станки. Чтобы переехать это оборудование сначала нужно превратить в деньги. А кто его сейчас купит? В некоторой степени люди стали заложниками ситуации. Но  я вам хочу сказать, что частного производственного бизнеса в Беларуси не так уж и много. А IT-бизнес может уехать, - сказал Сергей Балыкин.

Экономист  считает, что в этом году экономика Беларуси уже в полной мере ощутит на себе все последствия политического кризиса. Кроме того, кризис, вызванный пандемией COVID-19  «так быстро нашу страну не отпустит».  Сергей Балыкин прогнозирует, что 2021 год для Беларуси будет лучше, чем… 2022 год.
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